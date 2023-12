Rennes - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes affronte Monaco samedi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le Stade Rennais et l’AS Monaco seront aux prises samedi pour le compte de la quinzième journée du championnat français. C’est une rencontre décisive entre deux équipes aux mêmes objectifs mais avec un destin différent qui sera très intéressant à suivre.

Monaco menacé, Rennes dans l’urgence

Douzième de Ligue 1, Rennes (15pts) est manque de constance cette saison. Me club est partagé entre les bons résultats en Europe et les résultats décevants sur la scène domestique. Les Bretons sont la seule équipe à avoir perdu contre l’OL (18e, 7pts). Julien Stéphan a amorcé une révolution dès son arrivée avec une victoire contre Reims (5e, 23pts) mais les Rennais ont replongé dans leurs travers avec une défaite contre l’OM, la journée précédente (2-0). Le Stade Rennais a besoin de se remettre la tête à l’endroit en regagnant des matchs. Une tâche qui s’annonce compliquée avec un duel contre des Monégasques, en forme cette saison.

3e de Ligue 1 à 6 points du leader, PSG (33pts), l’AS Monaco (27pts) connaissait une saison tranquille jusque-là. Mais les Monégasques ont commencé par enchainer des mauvais résultats récemment et cela risque de leur être préjudiciable. Le club de la Principauté n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs en Ligue 1. Sous la menace de Lille et Reims, l’ASM n’a plus droit à l’erreur si elle ne veut pas se retrouver hors du Top 3. Et cela passe par une victoire contre le Stade Rennais dès ce samedi.

Horaire et lieu du match

Rennes – Monaco

15e journée de Ligue 1

Lieu : Rhoazon Park

A 17h française

Les compos probables du Rennes – Monaco

Rennes : Mandanda – Omari, Belocian, Theate – Bourigeaud, Rieder, Blas, Truffert – Gouiri, Kalimuendo – Terrier.

Monaco : Kohn – Vanderson, Singo, Maripan, Jakobs – Fofana, Zakaria – Diatta, Minamino, Golovin – Balogun.

Où suivre le match Rennes – Monaco

La rencontre entre le Stade Rennais et l’AS Monaco sera à suivre ce samedi 09 décembre 2023 à partir de 17h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.