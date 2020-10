Rennes – Maurice déçu par l'OL après le prêt de Reine-Adélaïde à Nice

Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, qui souhaitait recruter Reine-Adélaïde, est déçu par le comportement de Lyon.

Courtisé par le Stade Rennais et le Herta Berlin, Jeff Reine-Adélaïde a finalement été prêté à l'OGC Nice par l'Olympique Lyonnais.

Ce mardi matin, en conférence de presse, Florian Maurice, le directeur sportif du , a fait part de sa déception : « C'est un dossier que l'on a évoqué en interne effectivement. Je pense que je ne pouvais pas ramener tous les joueurs de , évidemment. Mais je ne suis pas non plus certain que l'Olympique Lyonnais aurait fait le même geste en notre faveur pour Jeff Reine-Adélaïde. »

On peut comprendre la déception de Florian Maurice car Rennes avait proposé 25 millions d'euros à Lyon tandis que Jeff Reine-Adélaïde a été prêté à Nice avec une option d'achat de… 25 millions d'euros.