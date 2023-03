Rennes – Marseille : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Rennes-OM.

L'OM veut aller de l'avant

C'est sous les yeux de Shabani Nonda, qui donnera le coup d'envoi que le Stade Rennais et l'OM vont s'affronter dans un choc pour l'Europe.

Après son élimination rocambolesque contre le Chakthar Donetsk en Ligue Europa, Rennes a repris sa marche en avant en battant son voisin nantais en Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 avec 46 points, Rennes pourrait se réduire l'écart avec l'OM (2e avec 52 points) en cas de succès.

Des Marseillais qui viennent de voir leur rêve de faire le doublé Coupe-Championnat en quelques jours. Corrigés 3-0 au Vélodrome par le PSG, les Olympiens ont ensuite été éliminé en Coupe de France, à domicile, par Annecy, modeste équipe de Ligue 2…

Et comme l'a annoncé Igor Tudor en conférence de presse, il attend une réaction de son équipe : « On n'a pas le temps de pleurer, on n'a plus le temps d'être triste. On panse nos blessures. Si les joueurs sont en colère, qu'ils la transforment en colère positive sur le terrain. On a une nouvelle bataille à mener dimanche, il faut aller de l'avant, ne pas regarder en arrière. »

Date, horaire et lieu de Rennes-Marseille

Date : dimanche 5 mars 2023

Ville : Rennes (France)

Stade : Roazhon Park

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 26e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Eric Wattellier (France).

Sur quelle chaîne voir le match Rennes-Marseille ?

En France, la rencontre entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille sera diffusée simultanément sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Rennes-Marseille

En France, il sera de possible de voir le match Rennes-Marseille en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Rennes-Marseille

Pour ce match, Bruno Genesio sera privé de quatre joueurs : Martin Terrier, Xeka, Lorenz Assignon et Hamari Traoré. Le retour de ce dernier est envisagé pour le déplacement au Parc des princes pour y affronter le PSG lors de la 28e journée de Ligue 1, le 19 mars.

Deux joueurs rennais sont également incertains pour la réception de l'OM : Flavien Tait, handicapé par une douleur à la cheville et Jérémy Doku qui souffre d'un hématome au niveau de la rotule. L'attaquant ne s'est pas entraîné pendant trois jours mais son entraîneur espère qu'il pourra jouer.

Concernant l'OM, Amine Harit, blessé de longue date, est toujours absent. Touché à la cheville contre Annecy, Jordan Veretout a effectué des examens médicaux rassurants et devrait pouvoir tenir sa place face à Rennes.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda - Spence, Omari, Theate, Truffert - Majer ou D. Doué, Santamaria, Bourigeaud - Doku ou Ugochukwu, Kalimuendo ou Gouiri, Salah ou Toko Ekambi.

L'équipe probable de Marseille : Lopez - Kolasinac, Bailly, Mbemba - Nuno Tavares, Veretout, Rongier, Clauss - Malinovsky, Guendouzi ou Ünder - Sanchez.

Les statistiques à connaître avant Rennes-Marseille

● Rennes s'est incliné à 20 reprises en Ligue 1 face à Marseille au XXIe siècle (13 victoires, 11 nuls), plus que contre toute autre équipe sur la période. Le club breton est toutefois invaincu lors de ses 2 dernières rencontres face à l'OM dans l'élite (2-0 en mai 2022, 1-1 en septembre dernier).

● Rennes a inscrit 146 buts en Ligue 1 face à Marseille, ne faisant mieux que contre Strasbourg (147). De son côté, l'OM a trouvé le chemin des filets 191 fois face aux Bretons, n'ayant inscrit plus de buts que face à Metz (200).

● Rennes reste sur 2 clean sheets en Ligue 1 (2-0 contre Clermont et 1-0 contre Nantes), mais n'a plus fait la passe de 3 depuis octobre 2021 (3).

● Marseille a perdu 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires), après n'avoir perdu aucun des 9 précédents (7 victoires, 2 nuls).

● Ce match verra la meilleure équipe de Ligue 1 2022-2023 à domicile (Rennes, 33 points) accueillir la meilleure à l'extérieur (Marseille, 29 points). Rennes a inscrit 15 buts de plus à domicile qu'à l'extérieur en Ligue 1 cette saison (30 contre 15), soit un différentiel d'au moins 4 réalisations de plus que toute autre formation de l'élite (Lens est 2e avec +11).

● Marseille a remporté ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, soit sa meilleure série depuis février-août 2009 (9).

● Rennes est l'équipe ayant tenté (219) et réussi (106) le plus de dribbles en Ligue 1 en 2023.

● Marseille a tiré 166 fois au but depuis la reprise de la Ligue 1 en décembre pour 60 frappes cadrées, cet écart de 106 frappes est le plus important en L1 sur la période.

● Adrien Truffert a démarré 5 séquences se terminant par un but dans le jeu cette saison en Ligue 1 – dont celle du but victorieux de Rennes face à Nantes lors de la dernière journée (1-0) – seul le Parisien Marco Verratti peut en dire autant.

● Dimitri Payet pourrait devenir le seul troisième joueur de Marseille avec le plus de matches en Ligue 1 sur les 75 dernières saisons (254 pour l'instant, comme Marius Trésor et François Bracci). Rennes est l'une des 2 équipes, avec Paris, face auxquelles il a le plus joué sans avoir marqué avec l'OM en L1 (14 rencontres).