Rennes - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le premier choc de la saison en Ligue 1 se joue ce dimanche au Roazhon Park. Rennes croise le fer avec l’OM.

Un classique du championnat se tient ce dimanche au Roazhon Park. Rennes y défie l’OL. Même si ces deux équipes n’ont fini « que » 10e et 6e du dernier exercice, la confrontation qui les oppose ne peut qu’être prometteuse. Les talents présents dans chaque camp sont un gage de spectacle.

Rennes a beaucoup à se faire pardonner

Rennes, qui a manqué la qualification européenne lors de la précédente campagne, s’est considérablement renforcé durant l’été. Hateboer, Gronbaek, Kamara, Ostigard, pour ne citer que ceux-là, sont venus renforcer la formation de Julien Stéphan. Alors, certes, le SRFC a perdu sa starlette Désiré Doué au profit du PSG mais cette défection a vite été comblée par le recrutement du talent colombien Carlos Andres Gomez.

Les Bretons ont donc bien l’intention de retrouver le premier plan du football français. Dans cette optique, bien démarrer parait essentiel. C’est pourquoi un bon résultat face à l’OL serait le bienvenu.

L’OL vise un bon départ

Evidemment, les Rhodaniens ne l’entendent pas de cette oreille. Déterminés à continuer sur leur lancée de la seconde partie de saison 2023/2024, Pierre Sage et ses hommes ne visent rien d’autres que les 3 points en terre bretonne. Les Gones savent mieux que quiconque à quel point une entame de parcours raté peut plomber une campagne. C’est pourquoi, ils chercheront à mettre en échec Rennes.

Contrairement à son futur adversaire, Lyon ne s’est pas beaucoup renforcé durant l’intersaison. Cependant, parmi les nouveaux visages il y a tout de même le meilleur buteur du dernier Euro, en la personne de George Mikautadze. Avec un joueur de cette qualité, et en comptant encore et toujours sur Lacazette et Cherki, l’OL peut se permettre de rêver.

Horaire et lieu du match

1e journée de Ligue 1

A 20h45, heure française

Stade : Roazhon Park (Rennes)

Rennes – Lyon

Les compos probables de Rennes - Lyon

Stade Rennais : Mandanda (Cap.) – Assignon, Ostigard, Wooh, Seidu – Santamaria, Bourigeaud, Kamara, Gronbaek – Blas, Gouiri.

Olympique Lyonnais : Perri – Mata, Niakhate, Caleta-Car, Abner – Matic, Caqueret, Tolisso (Cap.) – Mikautadze, Lacazette, Benrahma.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Lyon

Le match entre Rennes et Lyon sera à suivre ce dimanche à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.