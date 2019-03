Rennes-Lyon 0-1 - L'OL dompte Rennes et met la pression sur Lille

Au finish, l'OL a récolté un précieux succès à Rennes (0-1) au terme d'un match indécis.

Déchargés de leurs joutes européennes, Rennes et se retrouvaient ce vendredi pour la reprise du championnat après une parenthèse internationale. Ce duel de première partie de tableau a été conforme à ce qu'on en attendait : équilibré et plus débridé que le score ne le laisse entendre.

L'OL se présentait en 4-3-1-2 avec un trio Fekir-Dembélé-Memphis chargé de faire parler la poudre. Les hommes de Bruno Genesio ont plutôt bien tenu le ballon et se sont procurés les meilleures opportunités en première période. Nabil Fekir aurait pu débloquer la situation sur un coup-franc bien botté à 25 mètres au quart d'heure de jeu mais Koubek a détourné son tir sur le poteau (13e). Fekir, très remuant, a ensuite manqué de précision sur une frappe sèche (25e), tandis que son compère Memphis a aussi manqué d'un zeste de chance en touchant lui aussi du bois (23e) ou en butant sur le gardien rennais (28e).

Assez timides dans ce premier acte, les hommes de Julien Stéphan se sont en plus résolus à perdre Léa-Siliki, sorti sur blessure et remplacé par Gelin (33e). La configuration du match a un peu changé au retour des vestiaires. L'OL a gardé un bloc haut, mais Rennes s'est montré beaucoup plus incisif dans l'utilisation du ballon. Gelin (53e), puis Sarr (55e, 59e)) auraient pu libérer les Bretons dans un temps fort avant l'heure de jeu, d'autant que le même Gelin avait sauvé le ballon sur sa ligne après une tête de Marcelo sur corner (52e).

Les lignes se sont étirées, et l'OL a progressivement repris le dessus mais Aouar ou Ndombele n'ont pas concrétisé la domination lyonnaise (65e, 68e). Pas en reste, Rennes est resté menaçant par l'intérmédiaire de Ben Arfa, dont le slalom aurait pu faire exploser le Roazhon Park (82e), mais le club breton n'a pas pu compter sur les inspirations habituelles de Sarr, trop timoré pendant une grande partie du match. Au finish, c'est l'OL qui a eu le dernier mot dans ce match. Après une énorme occasion de Hunou sur un bon contre rennais (84e), Terrier, qui avait remplacé son ami Dembélé, a conclu un superbe mouvement collectif à cinq minutes de la fin (0-1, 85e). Un avantage précieux que l'OL a conservé jusqu'au bout.

Troisième, Lyon met la pression sur . Rennes, de son côté, concède son premier revers à domicile dans l'ère Stéphan. Les deux équipes se retrouveront mardi soir pour les demi-finales de la .