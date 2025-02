Rennes - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Lille s’affrontent dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la 22e journée du championnat français va connaitre son épilogue ce dimanche. Et c’est un choc des extrêmes va mettre un terme à ce nouvel épisode de Ligue 1. Il s’agit, en effet, du duel entre le Stade Rennais et le LOSC, deux équipes aux destins différents cette saison.

Premier gros test pour Habib Beye et Rennes

En seulement deux matchs à la tête du Stade Rennais, Habib Beye a déjà marqué les esprits. Troisième entraîneur des Rouge et Noir cette saison après Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, il a su redonner un élan à son équipe en décrochant deux victoires précieuses face à Strasbourg (1-0) et Saint-Étienne (0-2). Cette série de succès, la première en Ligue 1 pour Rennes cette saison, permet au club de s’éloigner de la zone rouge. Virtuellement barragiste il y a encore deux semaines, le SRFC (23 pts) pointe désormais à la 12ᵉ place, avec une avance confortable de cinq points sur le premier barragiste. Le changement sur le banc semble donc déjà porter ses fruits.

Lille doit se remettre dans le sens de la marche

De son côté, Lille traverse une période plus compliquée. Après une élimination en Coupe de France face à Dunkerque (Ligue 2) aux tirs au but (1-1, 4-5 tab), les Dogues ont subi un nouveau revers à domicile contre Le Havre, alors lanterne rouge du championnat (1-2). Ce faux pas leur a coûté une occasion de grimper sur le podium, qui reste à deux points. En quête de rachat, le LOSC (5e, 35pts) devra impérativement réagir ce dimanche face à une équipe mal classée. D’autant plus que les Lillois n’ont plus connu la victoire en déplacement en Ligue 1 depuis le 26 octobre.

Horaire et lieu du match

Rennes – Lille

22e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Rennes - Lille

Rennes : Samba - Jacquet, Wooh, Brassier - Assignon, Fofana, Cissé, Truffert - Tamari, Kalimuendo, Blas.

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Mukau - Sahraoui, Ang. Gomes, Haraldsson – David.

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Lille ?

La rencontre entre le Stade Rennais et le LOSC sera à suivre ce dimanche 16 février 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.