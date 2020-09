Rennes, les premiers mots d'Alfred Gomis

L'ancien portier du DFCO a affiché sa satisfaction de succéder à Edouard Mendy chez l'actuel leader de Ligue 1.

Le s'est enlevé une belle épine du pied. L'actuel leader de tient enfin le successeur d'Edouard Mendy, parti il y a quelques jours du côté de . Les Rennais ont misé sur Alfred Gomis pour prendre la relève de l'international sénégalais. Doublure d'Edouard Mendy en sélection nationale, l'ancien portier de la Spal et de débarque en Bretagne après une saison réussie en Bourgogne.

Le DFCO et le Stade Rennais ont officialisé la nouvelle ce mardi soir. Désormais, le Stade Rennais va pouvoir vivre les derniers jours de mercato plus sereinement, maintenant que le dossier du gardien de but est réglé. Pour rappel, les Bretons sont toujours en quête de signer Jeff Reine-Adélaïde. Après la signature d'Alfred Gomis, Nicolas Holveck a confessé qu'il est soulagé d'avoir réglé le dossier du gardien de but, sur le site du Stade Rennais.

"C’est un soulagement car c’était la priorité de cette fin de mercato. C’était notre piste privilégiée et de loin. C’est une très grande satisfaction de pouvoir remplacer Édouard par un futur très grand gardien. Ils ont un parcours à peu près similaire même si Alfred a toujours eu un parcours professionnel, un peu plus normal qu’Édouard qui a vraiment un parcours atypique. Alfred a connu plusieurs clubs, il a une expérience internationale. Il a montré la saison dernière en qu’il avait un très grand talent" , a avoué Nicolas Holveck.

Alfred Gomis n'a pas caché sa joie, des propos relayés par le site du Stade Rennais : " Ça me fait très plaisir de rejoindre le Stade Rennais F.C. C’est un club que je connaissais déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année. Tous les ans, il y a de nouvelles ambitions. Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer. On a discuté un peu avec Édou. C’est un très bon mec. Il m’a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end. J’ai hâte de pouvoir partager de bons moments avec mes nouveaux coéquipiers et les supporters".

Gomis, qui venait de prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec Dijon, a choisi de rallier le club breton, qui jouera la Ligue des Champions cette saison. Toutes compétitions confondues, Gomis a participé à 26 matchs sous le maillot dijonnais et réalisé 7 clean sheets la saison dernière. Malgré le bel intérim réalisé par Romain Salin, Alfred Gomis sera selon toute vraisemblance le numéro un dans les cages du Stade Rennais cette saison.