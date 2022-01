Rennes : Le coup de gueule de Génésio contre les instances

Rennes a été éliminé de la Coupe de France ce dimanche sur la pelouse de Nancy, à l'issue de la séance de tirs aux buts. Dominateurs tout au long du match, les Rouge et Noir n'ont pas su se mettre à l'abri et ont concédé l'égalisation de Biron en fin de match, avant de voir Valette multiplier les exploits.

Avant même la rencontre, Bruno Génésio avait pointé du doigt la gestion de la FFF et de la LFP de la crise de COvid-19, qui frappe à nouveau le football français de plein fouet.

En effet, l'ancien technicien de Lyon a regretté l'absence d'un protocole clair, alors quà l'heure actuelle, les clubs n'ont pas l'obligation de faire régulièrement tester les joueurs. Ce que Rennes a fait, se voyant priver de plusieurs joueurs pour ce seizième de finale.

"Je regrette un peu le manque de protocole qui aurait dû être mis en place, soit par la Fédération soit par la Ligue, afin que toutes les équipes soient sur la même ligne. Parce que je crois savoir que certains n’ont testé personne", a-t-il affirmé au micro d'Eurosport.

"Nous on l’a fait par mesure de précaution et finalement on peut se dire qu’on est les dindons de la farce. Voilà. Peut-être que les dirigeants avaient d’autres choses à faire pendant les fêtes que de sortir un protocole beaucoup plus réglementaire et draconien…"

Le Stade Rennais n'est toutefois pas le seul club à souffrir des cas de covid au sein de son effectif. Déjà touchés avant la trêve, les Girondins de Bordeaux ont dû se déplacer à Brest décimés ce dimanche, concédant une défaite synonyme d'élimination.

Lundi soir, le PSG sera privé de quatre joueurs pour son match à Vannes, dont Lionel Messi, bloqué en Argentine en attendant d'être remis du virus.