Rennes - Krasnodar 1-1, pour sa première, Rennes séduit mais ne gagne pas

Rennes retrouvait Krasnodar pour son tout premier match de son histoire en C1.

Un match pour l'histoire. Le est devenu ce mardi soir le 11e club français à disputer la et voulait faire bonne impresssion.

Le club breton y est parvenu en première période. Dans,un premier acte rythmé et agréable, les Bretons ont su se créer des occasions, à l'instar du jeune prodige Eduardo Camavinga, qui était attendu au tournant. Le jeune milieu de terrain tentait un tir du gauche sans contrôle à la 25e minute et voyait le portier adverse détourner sa tentaive.

Le jeune international français se heurtais au portier russe Safonov qui se couchait sur une frappe du gauche du prodige breton dix minutes plus tard. 0-0, c'était d'ailleurs le score au repos.

Et la deuxième période allait être chargée d'histoire avec le premier but des Rennais en Ligue des Champions. Peu avant l'heure de jeu, Sorokin faisait faute sur Terrier dans la surface russe et l'arbitre désignait le point de penalty. Guirassy déclenchait ensuite l'euphorie bretonne.

Une euphorie de courte durée, puisque 5 minutes plus tard, une magnifique frappe du gauche pleine lucarne de l'Équatorien Cristian Ramirez remettait les deux équipes à égalité.

Rennes insiste et à 20 minutes du terme, Doku se joue de Chernov dans la surface avant de solliciter un Safonov toujours vigilant. Mais Krasnodar restait dangereux et Da Silva se jetait pour intercepter du bout du pied au premier poteau une tentative de Smolnikov quelques instants plus tard.

Rennes poussait en fin de rencontre pour prendre l'avantage et s'offrir un succès historique et en toute fin de rencontre, Guirassy manquait sa reprise à bout portant du gauche sur une remise de Terrier. Plus rien n'étai marqué dans ce match, et rennes entame son épopée continentale par un match nul.