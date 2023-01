Rennes : gros retournement de situation !

Le feuilleton Toko-Ekambi a connu un dénouement inattendu, ce jeudi.

Alors que la rumeur d'une arrivée de Karl Toko-Ekambi à Rennes s'était refroidie ces derniers jours, le club breton a finalement remporté son match contre le Celta Vigo pour s'attacher les services du polyvalent attaquant. Le Stade Rennais a en effet obtenu le prêt de l'international camerounais qui appartient à l'Olympique Lyonnais. Un prêt sans option d'achat.

Toko-Ekambi à la relance

« On était à la recherche d’un attaquant supplémentaire à la suite de la blessure de Martin (Terrier, ndlr) notamment, mais c’est aussi l’opportunité de densifier notre ligne d’attaque compte tenu des échéances qui arrivent", a indiqué le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice, dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.

"Je suis convaincu qu’il va très vite s’adapter, il connaît plusieurs joueurs du vestiaire, je remercie Hamari et les autres pour avoir œuvré en faveur du club. De plus, il a maintenant une certaine expérience du haut niveau. Il est polyvalent, il peut évoluer aux différents postes de l’attaque : l’axe, seul, à deux, ou sur un côté. C’est surtout un joueur qui, par saison, marque entre dix et quinze buts et c’est aussi cela que nous recherchions. Sa maturité est aussi une valeur ajoutée, dans le jeu mais aussi dans le vestiaire. C’est très important pour nos jeunes. Il a un état d’esprit exemplaire qui correspond à notre groupe et c’est quelque chose auquel je tiens énormément. »

Pris en grippe par les supporters du Groupama Stadium depuis plus d'une saison, Karl Toko-Ekambi a désormais l'intention de relancer sa carrière, du haut de ses 30 ans. « Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait confiance (...) On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement mais la qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je suis très heureux d’intégrer son équipe », a-t-il conclu.