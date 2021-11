Rennes : Génésio calme le jeu pour Laborde

Déjà auteur de 13 buts depuis le début de la saison, Gaëtan Laborde est sur un nuage. L'ancien montpelliérain s'est même offert un triplé jeudi soir en Europa Conference League face au Vitesse Arnhem pour assurer la première place et la qualification directe en huitièmes aux Bretons.

"Laborde, il est épatant, il est récompensé. Ce n'est pas si courant de faire un triplé en Coupe d'Europe. C'est l'un de ceux qui tirent les autres", a lancé Bruno Génésio en conférence de presse, à la veille du déplacement à Lorient.

L'entraîneur des Rouge et Noir a également été interrogé sur une possible sélection de Laborde en Bleus et a préféré calmer le jeu.

"Au sujet d'une sélection chez les Bleus de Gaëtan Laborde, le plus important est qu'il s'épanouisse à Rennes, qu'il continue à marquer des buts, ce qui est important pour la confiance. Pour le reste, il y a un sélectionneur qui fait ses choix", a confié l'ancien patron de l'OL.

L'intéressé avait lui-même été questionné sur la sélection ces dernières semaines par les médias : "Si un jour je veux y être, il faut que je sois performant sur la durée avec mon club. À partir de là on verra, mais il y a un chemin qui est encore assez long je pense."

En attendant de savoir si Didier Deschamps fera appel à lui en mars prochain, l'attaquant espère continuer sur sa lancée en club, alors que Rennes occupe actuellement une belle troisième place en Ligue 1 avant ce derby breton.