Rennes - Florian Maurice : "Ce seront trois matches de Ligue des champions"

Le directeur sportif rennais sait que la marge d'erreur est plus que réduite pour les Rouge et Noir dans un sprint final des plus passionnants.

Septième de Ligue 1 après son revers à Bordeaux dimanche (0-1), le Stade Rennais compte deux points de retard sur Lens et l'OM dans la course à la 5e place européenne. Un écart qui pourrait s'avérer décisif à trois journées de la fin, d'autant que les Rouge et Noir affrontent le Paris Saint-Germain lors de la 36ème journée. Match charnière.

Rennes n'étant pas dans une situation idéale dans ce sprint final, Florian Maurice, le directeur sportif du club, a souhaité livrer un discours optimiste et déterminé. "On n'a certes pas les cartes en main. Après une très belle série, le match de Bordeaux (0-1) est un peu dur à passer. Mais à dix contre onze après un carton rouge très très sévère, même si on n'a pas eu la réussite, on a montré au fil du match qu'on aurait pu le gagner, avec un état d'esprit pour moi excellent. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, avec un peu plus d'efficacité, et avec cet engagement-là, je pense qu'on peut réussir quelque chose de bien. Les joueurs sont au taquet, ils ont envie de bien finir", a-t-il confié face aux médias.

"On peut rivaliser contre ce type d'équipe là"

"Cela suppose trois grands matches. Or, Rennes a montré qu'il en était capable, par le passé comme dans l'expérience de cette saison. On a su s'appuyer sur des séquences de jeu qui nous ont permis de faire douter certaines équipes comme Chelsea ou Lyon au Roazhon Park, donc on peut rivaliser contre ce type d'équipe là", a-t-il ajouté.

Affronter le PSG après une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, une aubaine ? Méfiance tout de même... "Je pense qu'il y a beaucoup de déception, après c'est une équipe championne, qui va avoir besoin aussi d'aller relever d'autres défis, notamment de gagner le Championnat, donc on aura peut-être une équipe revancharde. Maintenant, ce qui se passe de leur côté leur appartient, je m'intéresse surtout à ce qu'on va faire nous, et on est tous très mobilisés et concentrés sur ce match et les deux autres derrière. Ce seront trois matches de Ligue des champions, ou trois finales, on peut les appeler comme on veut, mais ce seront trois matches de haut niveau, et je suis convaincu que ce groupe est capable d'être présent dans ce genre d'événement", a prévenu le dirigeant breton. Une affiche avec des enjeux, qui promet !