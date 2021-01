Rennes, Eduardo Camavinga "ne se focalise pas sur les rumeurs"

Dans le dur dans cette première partie de saison, Camavinga reste pourtant l’un des joueurs les plus courtisés au monde. Mais il en fait abstraction.

En l’espace d’un an, Eduardo Camavinga est passé du statut d’espoir du Stade rennais à celui d’espoir du football français puis à celui d’un des joueurs les plus courtisés de la planète foot. Devenu un élément indispensable du système de Julien Stéphan, le milieu de terrain a connu ses premières minutes en équipe de alors qu’il n’avait toujours pas atteint la majorité.

Convoqué par Didier Deschamps lors des trois derniers rassemblements des Bleus, Camavinga a même trouvé le moyen d’inscrire son premier but dans la démonstration contre l’ en octobre dernier.

A 18 ans, le Rennais a connu une ascension fulgurante et a logiquement connu un coup de moins bien ces dernières semaines entre l’accumulation des matches et sa notoriété grandissante. Malgré des performances en dent de scie à l’image du Stade rennais, Camavinga garde une cote plus qu’élevée sur le marché des transferts. , PSG, Barça ont été associés au nom du milieu de terrain. De quoi lui faire tourner la tête ? Symbole de précocité, le natif d’Angola a bien les pieds sur terre.

"C’est tous les jours mais il ne faut pas trop y prêter attention. Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au et totalement concentré avec mon club, a-t-il déclaré sur le site du club, en marge de la rencontre contre l’OL. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains."

Ayant changé d’agent il y a quelques semaines, Eduardo Camavinga est désormais représenté par l’agent de Gareth Bale. Il y a quelques jours, Jonathan Bennett avait fait le point sur son nouveau poulain.

"Aujourd’hui il est sous contrat avec Rennes. Donc on n’a aucun contact avec d’autres clubs, a-t-il déclaré à Telefoot La Chaine. Mais il a un si grand talent que je pense, et avec mon expérience je me trompe rarement, que beaucoup de clubs le voudront dès qu’il sera disponible. Une arrivée au Real Madrid ? J’ai de bonnes relations avec beaucoup de grands clubs. Mais comme je vous l’ai dit je n’ai encore discuté avec personne."