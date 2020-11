Rennes - Eduardo Camavinga change de représentant

Il y a exactement 15 jours, soit le 10 novembre 2020, Eduardo Camavinga soufflait sa 18e bougie.

Enfin majeur, le milieu de terrain a obtenu son permis de conduire, mais il a également fait un choix pour la suite de sa carrière.

Comme révélé par Foot , Eduardo Camavinga a mis fin à sa collaboration avec l’agent Moussa Sissoko, lequel le représentait depuis près de deux ans.

Faut-il y voir un indice sur l'avenir du milieu de terrain international français (3 sélections) ? Pas sûr.

