Rennes - Dynamo Kiev : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Rennes-Dynamo Kiev.

Auteur d'une bonne campagne de C3 avec une victoire (AEK Larnaca) et un nul (Fenerbahçe) le Stade Rennais tentera de rester invaincu lors de la réception du Dynamo Kiev.

Date, horaire et lieu de Rennes-Dynamo Kiev

Date : jeudi 6 octobre 2022

Ville : Rennes (France)

Stade : Roazhon Park

Heure du coup d'envoi : 21H00 heure française

Compétition : Phase de groupes de la Ligue Europa (3e journée du groupe B).

Sur quelle chaîne voir le match Rennes-Dynamo Kiev ?

En France, la confrontation entre Rennes le FC Dynamo Kiev sera diffusée sur à la fois sur W9 (chaîne gratuite) et Canal+ Foot (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Rennes-Dynamo Kiev

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme MyCanal ou sur la plateforme 6Play.

AVANT-MATCH

Les principales déclarations des joueurs et entraîneurs

Bruno Genesio (entraîneur du Stade Rennais) : « L'Ukraine est un pays de football qui a toujours formé de très bons jeunes joueurs. En ce moment, je pense qu'ils ont encore plus envie de montrer que ça reste un peuple fort. On s'attend à une opposition très compliquée demain. C'est une équipe très cohérente, très bien organisée, avec un coach qui a beaucoup d'expérience internationale. »

Mircea Lucescu (entraîneur du Dynamo Kiev) : « On doit jouer pour maintenir l'enthousiasme dans cette situation difficile. C'est le plus important : maintenir la motivation pour faire vivre le football. Le football ne doit jamais s'arrêter. Si on aime le football, ce n'est pas dérisoire. Cela ne peut que renforcer le mental de mes joueurs. Ils jouent pour les supporters, qui sont nombreux au pays à attendre les résultats avec impatience. »

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Rennes-Dynamo Kiev

Pour cette rencontre, le Stade Rennais sera privé de plusieurs joueurs. Hamari Traoré, expulsé contre Fenerbahçe est suspendu (il manquera également le match retour contre Kiev).

Kamaldeen Sulemana est lui aussi absent en raison d'une blessure au genou survenue lors des matches internationaux avec la sélection ghanéenne. Jérémy Doku a pris un coup sur la cuisse et également forfait. Enfin Xeka n'est pas qualifié pour cette compétition.

Le Dynamo Kiev a pour sa part indiqué les joueurs retenus pour cette rencontre sur son compte Twitter.