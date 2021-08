Rennes - Bruno Génésio : "Ce sera un autre match là-bas"

Malgré la victoire contre Rosenborg (2-0) en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, l'entraîneur du Stade Rennais préfère rester méfiant.

Resté sur sa faim en Ligue 1 après deux matches nuls contre Lens et Brest, le Stade Rennais a retrouvé le chemin du succès. Jeudi soir, les Rouge et Noir se sont imposés 2-0 face à Rosenborg, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Les buts de la rencontre ont été inscrits par le défenseur Nayef Aguerd et par l'attaquant Serhou Guirassy. Une victoire convaincante pour débuter de la meilleure des manières une campagne européenne, qui permet à Rennes d'aborder favorablement le match retour.

"On n'est jamais à l'abri d'une déconvenue​"

Néanmoins, l'emporter par deux buts d'écart à l'aller ne doit pas entraîner un excès de confiance, comme l'a rappelé Bruno Génésio après la rencontre. "On est à la mi-temps. On a fait ce qu'il fallait, mais le gros danger serait de penser que le plus dur est fait et qu'on va se qualifier facilement. Il y a plein de précédents et je les rappellerai aux joueurs", a souligné l'entraîneur des Bretons en conférence d'après-match. L'ancien coach de l'OL était toutefois satisfait des progrès affichés par ses joueurs.





"Ce soir, on s'est créé un peu plus d'occasions. On a amené beaucoup de danger sur coups de pied arrêtés. C'était mieux aussi dans le sérieux défensif. C'est un bon match", a-t-il ajouté face aux médias, avant de renouveler son avertissement. "On n'est jamais à l'abri d'une déconvenue... 2-0, c'est un très bon score, mais ce sera un autre match là-bas. Dommage qu'il n'y ait plus la règle du but à l'extérieur...", a enfin regretté Bruno Génésio, qui s'attend donc à un match compliqué lors du retour en Norvège.

Avant le retour, programmé le jeudi 26 août, le Stade Rennais entend fructifier ce succès en Coupe d'Europe dès ce week-end. Et l'occasion est toute trouvée. Ce dimanche, en Ligue 1, c'est le derby face au FC Nantes qui attend les partenaires de Jérémy Doku. Un rendez-vous toujours capital aux yeux des supporters du club.