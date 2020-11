Rennes - Bordeaux (0-1), Ben Arfa joue un mauvais tour à Rennes

Hatem Ben Arfa a marqué le seul but du match opposant Bordeaux à Rennes (1-0). L’ex-international a signé un retour gagnant à Roazhon Park.

Hatem Ben Arfa a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur de réalisations avec le maillot de . Environ deux mois après son arrivée au club, il a attendu une visite dans son ancien jardin de Roazhon Park pour se montrer décisif.

Dans ce match relativement équilibré, la différence ne s’est faite que sur un détail, à savoir l’action individuelle du génie bordelais. A la 37e, et après avoir été servi par Samuel Kalu, l’ex-Rennais a pris de vitesse deux défenseurs, avant de décocher un tir du gauche imparable et trompé Alfred Gomis. Ce geste victorieux a suffi au bonheur des Marine et Blanc.

Le coup de gueule poussé par Jean-Louis Gasset avant la trêve internationale a donc porté ses fruits. Les Aquitains ont livré une prestation très solide, ne se laissant que très rarement déstabiliser par les attaquants rennais. Après avoir scoré, ils ont su gérer le résultat comme il fallait et Benoit Costil n’a finalement eu que très peu de travail à faire sur sa ligne. La seule fois où il a tremblé c’est sur un tir à ras de terre de Doku à la 80e et qui a terminé sur le poteau.

Un Rennes sans réaction

Rennes, pour sa part, a été dans la lignée de ce qu’il a proposé lors des précédents matches. Les Bretons ont encore manqué d’idées, et ont aussi accusé le coup physiquement. Manifestement, ils ont toujours autant de peine à concilier le championnat et la Ligue des Champions, puisque le début de cette compétition phare a coïncidé avec leur baisse de régime.

Avec cette défaite, Rennes recule d’un rang au classement pour se retrouve quatrième, au profit de l’OM. Il y avait de bien meilleures façons de préparer la réception de en C1. Bordeaux, de son côté, reprend du poil de la bête et se hisse à la 11e place. Ben Arfa et consorts ont peut-être lancé définitivement leur saison.