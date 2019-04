Rennes, Benjamin André raconte l'effet Julien Stéphan

Le capitaine du Stade Rennais a analysé les causeries réputées et l'impact de Julien Stéphan depuis son arrivée dans le club breton cet hiver.

En très peu de temps, Julien Stéphan a conquis tout le monde au et dans le football français. Ancien entraîneur de la réserve du club breton, le fils de Guy Stéphan a été promu en tant qu'entraîneur de l'équipe première cet hiver après l'éviction de Sabri Lamouchi alors que le Stade Rennais était en perdition en championnat. Julien Stéphan a vite redressé la barre et a même fait mieux que ça.

En effet, il a contribué à écrire l'histoire du Stade Rennais avec un parcours européen historique et un huitième de finale face à . Déjà désiré par Thierry Henry, dans son staff, lors de son arrivée à l'AS à l'automne dernier, Julien Stéphan a démontré qu'il a tout d'un futur très grand entraîneur. Il a surtout conquis ses joueurs et son vestiaire. Réputé pour faire des bonnes causeries d'avant match, Julien Stéphan a été encensé par Benjamin André dans une interview accordée à RMC Sport.

"Une façon de faire différentre des autres entraîneurs que j'ai eus"

L'article continue ci-dessous

"Il nous a surtout fait prendre conscience qu’on avait les qualités pour faire quelque chose. Tout simplement. Le choc a été largement bénéfique. La preuve avec nos résultats. Il fallait surtout faire les choses ensemble pour avancer. Il aime schématiser avec des métaphores dans ses discours. C’est une nouvelle méthode. Ça parle peut-être plus à certains. C’est peut-être plus simple à comprendre. Il a une façon de faire différente de tous les autres entraîneurs que j’ai eus", a analysé Benjamin André.

Le capitaine du Stade Rennais n'a pas cassé Sabri Lamouchi, l'ancien entraîneur, et estime qu'il y avait seulement besoin de changement : "Tout le travail qui a été fait avait été du bon travail aussi. Il ne faut pas tout remettre en question. À un moment donné, je pense que le discours ne passait plus. On sait très bien que le football moderne c’est ça. Quand ça ne passe plus, il faut du changement. Il faut des résultats rapidement".

Dixième de avec quarante et un points, le Stade Rennais part de trop loin pour se qualifier en la saison prochaine via le championnat. Mais les Bretons peuvent encore espérer retrouver l'Europe la saison prochaine en cas de succès en finale de la Coupe de France face au PSG. Il n'en reste pas moins vrai que même si Rennes ne se qualifie pas pour une compétition européenne, la saison sera un succès, surtout pour Julien Stéphan.