Rennes annonce la couleur contre le PSG !

Le Stade Rennais aborde le choc contre le Paris Saint-Germain avec une grand détermination.

Après un revers frustrant contre Clermont en milieu de semaine (1-2), Rennes sera porté par un vent de fraîcheur pour son prochain match. Et cela tombe bien, puisque le club breton accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 19e journée de Ligue 1, dimanche soir (20h45). Bruno Genesio espère avoir le même scénario que la saison passée, où son équipe était parvenue à faire tomber le club de la capitale (2-0), le 3 octobre 2021.

Genesio brouille les pistes

Dans les rangs rennais, l'optimisme est de mise, même si Genesio refuse toute comparaison avec Lens, unique formation à avoir réussi l'exploit de faire tomber Paris. "C'est bien d'accueillir une grande équipe ici, c'est une motivation supplémentaire."

"J'ai beaucoup réfléchi, il y a plusieurs possibilités, vous verrez dimanche, a-t-il continué, avant d'évoquer la suspension de Benjamin Bourigeaud et la blessure de Martin Terrier. On n'a pas les mêmes caractéristiques de Lens. Ce n'est pas comparable. Comment faire sans Terrier et Bourigeaud ? On peut se dire qu'on n'a pas de chance, mais la solution c'est de faire avec des joueurs différents, qui ont aussi des points forts. Il faudra être performant collectivement dimanche, c'est ce qui avait fait notre force la saison dernière. C'était extraordinaire."

Même son de cloche du côté des joueurs. Christopher Wooh ne nourrira aucun complexe contre le leader. « La défaite face à Clermont ? Nous étions tristes après le coup de sifflet final, c’est un match que l’on voulait gagner mais on n’a pas le temps de se morfondre. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit et se concentrer sur la réception de Paris (…) On a un très bon effectif, avec de bons joueurs aux niveaux rapprochés. Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud sont des joueurs capitaux pour nous mais je pense que l’on a les ressources pour faire un gros match. »

Le défenseur annonce d'ores et déjà « beaucoup d’agressivité". "C'est ce qui nous a manqué à Clermont. Le résultat est ce qu’il est mais il faut tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets à la fin ». Les Parisiens sont prévenus.