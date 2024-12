Rennes - Angers : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Angers s’affrontent dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 entre dans déjà dans sa dernière ligne droite avec les matchs de la 15e journée ce weekend. Un nouvel épisode qui se poursuit ce dimanche avec de nouvelles affiches non moins intéressantes. L’une d’elles oppose le Stade Rennais au SCO Angers dans un duel de mal classés.

Rennes et Angers en quête d’assurance

Malgré l’arrivée de Jorge Sampaoli, Rennes ne s’est toujours pas remis dans le sens de la marche. 12e de Ligue 1, le club breton (14 pts) a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres et ne s’est imposé que contre Saint-Etienne (5-0). Une position qui est très loin des standards et ambitions du Stade Rennais qui doit se rassurer avant le départ pour la trêve hivernale. Et Rennes devrait profiter de son duel contre Angers, un adversaire direct au classement, pour se donner un peu d’air.

A l’instar de Rennes, Angers réalise une première partie de saison compliquée. Le club angevin occupe la 15e place avec 13 points au compteur et est sous la menace de la zone rouge. Une victoire est donc obligatoire pour le SCO contre Rennes afin de s’éloigner de cette zone de relégation. Toutefois, la dynamique n’est pas bonne non plus pour Angers qui a compte deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres.

Horaire et lieu du match

Rennes – Angers

15e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 17h, heure française

Les compos probables du match Rennes - Angers

Rennes : Mandanda – Wood, Ostigard, Hateboer – Nagida, James, Matusiwa, Assignon – Blas, Gouiri – Kalimuendo

Angers : Fofana – Arcus, Bamba, Lefort, Hanin – Aholou, Belkebla – Allevinah, Abdelli, Melali – Dieng

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Angers ?

La rencontre entre le Stade Rennais et le SCO Angers sera à suivre ce dimanche 15 décembre 2024 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.