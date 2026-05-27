René van der Gijp déconseille vivement un retour à l’Ajax

Wim Kieft estime que Daley Blind, 36 ans, possède encore l’envergure nécessaire pour jouer un rôle pertinent en Eredivisie. René van der Gijp, lui, n’est pas du tout de cet avis, comme il l’a fait savoir mercredi dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp ».

En fin de contrat avec Gérone, récemment relégué, le défenseur ou milieu de terrain peut s’engager librement ailleurs. Formé à l’Ajax, où il est revenu lors d’un deuxième passage, il a également disputé quatre saisons à Manchester United.

« Daley Blind peut encore facilement jouer aux Pays-Bas », estime Kieft à propos de l’ancien Ajacide. « Les gens disent qu’il est lent. Mais il a toujours été aussi lent qu’on peut l’être. »

« Mais Blind sait très bien jouer au foot. Il joue mieux que ce Baas », fait remarquer l’analyste de Haarlem en le comparant au défenseur central de l’Ajax. « Ce dernier est plutôt sympa aussi. Mais je pense que Blind peut encore facilement jouer au foot. »

Interrogé par l’animateur Michel van Egmond sur un éventuel retour aux Pays-Bas, Kieft acquiesce, mais Van der Gijp coupe court : « Reste là-bas, mec, ne t’en fais pas. Sinon, tu auras à chaque fois droit à une chronique de Valentijn Driessen qui te dira que tu manques de vitesse. »

« Encore faut-il en avoir envie. Et n’oublie pas, Wim, qu’il jouerait alors aux côtés de Sutalo. Ça ne te rendra pas heureux. Ça ne t’aidera pas non plus », ajoute Van der Gijp, sceptique.

Kieft conclut : « Blind a l’air d’avoir envie de prolonger d’une saison, ou tout au moins de revenir à l’Ajax. »