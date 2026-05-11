René van der Gijp : « C'est la version ratée de Wout Weghorst »

Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », l’attaquant Michiel Kramer, 37 ans, annonce la fin de sa carrière professionnelle. Après avoir porté les couleurs du RKC Waalwijk, il raccroche les crampons et endossera dès la saison prochaine le rôle d’entraîneur adjoint.

Willem II a éliminé RKC en deux manches lors des barrages du Keuken Kampioen, marquant ainsi la fin de sa carrière de joueur. Après la rencontre, il est apparu en larmes devant la caméra d’ESPN, affirmant être « reconnaissant » pour son parcours.

« Oui, c'est un garçon tout à fait charmant », commence Wim Kieft lorsque Michel van Egmond lui demande son avis sur Kramer. « Ces dernières années, il n'était certes plus très performant, il était souvent blessé. »

« Il n’a jamais été vraiment très bon, non ? » renchérit René van der Gijp. « Pas exceptionnel. Je le vois comme une version moins réussie de Wout Weghorst. »

Kieft nuance : « Il a tout de même inscrit 18 buts avec Feyenoord en une saison, non ? Mais on retiendra surtout l’anecdote du sandwich à la croquette. »

Kieft estime que toute cette polémique n’est « pas bien grave ». « Non, pas du tout », renchérit Van der Gijp. « Ce n’est pas grave du tout, mais on le fait aussi par provocation. On ne le fait pas parce qu’on a envie de ce sandwich à la croquette. »

« On fait ça pour lancer un message du genre : allez vous faire voir », rit Van der Gijp. Kieft estime que cette tension tenait aussi à la relation entre Kramer et l’entraîneur de l’époque, Giovanni van Bronckhorst. « Ça ne marchait pas bien entre eux. Il m’a appelé une fois pour me demander conseil. Je lui ai alors dit : tu devrais peut-être rester loin des projecteurs pendant deux semaines. »

« Oui, quand on crée des problèmes semaine après semaine, c’est forcément en soi-même qu’il faut chercher la cause », analyse Kieft. « Il m’envoyait parfois des messages et, au fond, c’est un type sympa. Un comportement un peu excentrique, mais c’est plutôt rafraîchissant d’avoir quelqu’un comme ça dans le groupe. Mieux vaut ça que ces footballeurs ennuyeux qui ne font que suivre les ordres de l’entraîneur toute la journée. »