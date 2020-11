Renato Sanches ne jouera pas contre la France

Tout comme l’Equipe de avec Kylian Mbappé, le va devoir composer sans un élément important, ce samedi lors du choc de la Ligue des Nations. Les Lusitaniens seront privés du Lillois Renato Sanches.

L’ex-joueur du Bayern a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison d’un problème à la cuisse. L’information a été divulguée par le site de la fédération portugaise.

En plus de l’opposition face aux Tricolores, Renato Sanches manquera également le dernier match de poule de la Seleçao, prévu mardi prochain contre la à l’extérieur.

Même s’il fait partie des anciens de la Seleçao, Renato Sanches ne devait pas jouer titulaire dans l’entrejeu. Dans son secteur, le sélectionneur Fernando Santos lui préfère le trio Bruno Fernandes, William Carvalho et Bruno Fernandes.

