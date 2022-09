Reims résiste à Lens, Lorient se relance à Ajaccio

Tenu en échec à Reims, Lens laisse filer le PSG et l'OM devant. Lorient et Clermont ont gagné, Brest et Strasbourg partagent les points.

Le trio est désormais un duo en tête de la Ligue 1 : incapable de s'imposer à Reims, Lens compte désormais deux points de retard sur Marseille et Paris, vainqueurs samedi. Lorient poursuit son très bon début de saison, tout comme Clermont, tombeur de Toulouse. A dix, Strasbourg prend un point à Brest. Lens arrêté à Reims, Lorient repart de l'avant Longtemps dominateurs à Reims, les Sang et Or voient Paris et l'OM se détacher en tête du championnat. Malgré de nombreuses situations pour Openda, Sotoca et compagnie, les visiteurs ne parviennent pas à trouver la solution, alors que Da Costa touche même le poteau. Une rencontre qui bascule finalement sur cette faute de Deiver Machado sur Ito qui lui vaut un carton rouge, alors même que Danso était encore en position d'intervenir. Il n'en faut pas plus aux Rémois et leur homme en forme, Balogun, pour tout renverser (1-0, 72e). Heureusement pour les Nordistes, eux aussi possèdent une recrue déjà en pleine réussite : Openda, buteur de la tête de près sur une remis de Sotoca pour sauver un point (1-1, 83e). Du côté de la Corse, c'est Lorient qui a fait sa loi sur le terrain d'Ajaccio. Bousculés par séquences en début de match, les Merlus ont attendu la seconde période pour faire la différence. Sur une très belle action collective menée côté droit, c'est Outtara qui s'en allait ouvrir le socre dès la reprise (0-1, 51e). Malgré un match en retard, qui sera disputé ce mercredi face à Lyon, les Bretons occupent une belle sixième place. Strasbourg résiste à Brest, Toulouse n'y arrive plus En Bretagne, Strasbourg est allé chercher un point à Brest malgré l'expulsion de Prcic dès la demi-heure de jeu. Avant cela, Lees-Melou avait bien lancé les Bretons à la suite d'une récupération haute (1-0, 6e), avant qu'Ajorque ne lui réponde depuis le point de penalty (1-1, 28e). Toujours privé de victoire cette saison, les Alsaciens auraient même pu réaliser le gros coup face à des Ty Zef empruntés. Enfin dans le dernier match de l'après-midi, Toulouse a enchaîné une troisième défaite consécutive à Clermont. Thijs Dallinga avait trouvé la barre dès la première minute, avant que l'allant offensif du Téfécé ne s'envole. Et c'est Maxime Gonalons qui est venu concrétiser un second ballon pour le bonheur des Auvergnats (1-0, 48e). Diaw s'interpose sur un coup-franc de Van den Boomen - qui touche également la barre au bout du temps additionnel - pour contraindre Toulouse à un deuxième match sans marquer malgré une fin de match à pousser, en vain. Et c'est même Cham qui vient sceller le sort du match dans la temps additionnel (2-0, 90e+6). À ne pas rater Giroud : "La Coupe du monde 2022 ? Ça doit être un objectif"

