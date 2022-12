Reims – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Reims-Rennes.

Rennes et Reims veulent poursuivre leur belle série

Invaincu depuis 19 matches toutes compétition confondues, Rennes (3e avec 31 points) espère que la trêve imposée par la Coupe du monde 2022 n'aura pas coupé son élan.

Les Bretons se déplacent à Reims (11e avec 17 points) qui restait sur sept matches sans défaite.

Date, horaire et lieu de Reims-Rennes

Date : jeudi 29 décembre 2022

Ville : Reims (France)

Stade : Stade Auguste-Delaune

Heure du coup d'envoi : 19h00 heure française

Compétition : 16e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Hakim Ben El Hadj (France).

Sur quelle chaîne voir le match Reims-Rennes ?

En France, la rencontre entre Reims et Rennes sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Reims-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Reims-Rennes en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Reims-Rennes

Pour cette rencontre, plusieurs joueurs du Stade de Reims sont incertains : Gravillon, Ito, Sierhuis et Cajuste.

A Rennes, Steve Mandanda, de retour après le Mondial 2022, devrait tenir sa place dans les cages.

Assignon (psoas), Santamaria (cheville) et D. Doué seront quant à eux absents tout comme le Croate Lovro Majer qui est encore en vacances après la Coupe du monde et qui rentrera en Bretagne le vendredi 30 décembre.

En revanche, Bruno Genesio devrait pouvoir compter sur le retour du défenseur Warmed Omari, six mois après avoir été opéré d'une pubalgie.

L'équipe probable de Reims : Diouf - De Smet, Abdelhamid, Agbadou, Foket ou Diakité - Cajuste ou Flips, Matusiwa - Munetsi ou Zeneli, Doumbia, Ito - Balogun.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda - H. Traoré, Omari, Théate, Truffert - Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier - Gouiri, Kalimuendo.

Les statistiques à connaître avant Reims-Rennes

● Rennes est l'adversaire que Reims a le plus souvent battu en Ligue 1 au XXIe siècle (8 fois – pour 3 nuls, 5 défaites).

● Reims n'a pas gagné ses deux dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (2-2 en avril 2021, 2-3 en avril 2022), après avoir remporté 4 de ses 6 premières au XXIe siècle (1 nul, 1 défaite).

● Reims a marqué lors de chacun de ses quinze derniers matches face à Rennes en Ligue 1 (24 buts), sa meilleure série en cours face à une équipe dans l'élite.

● Reims n'a perdu que 2 de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 8 nuls), contre Toulouse (0-1) puis Monaco (0-3) mi-septembre, après avoir commencé sa saison par 2 défaites et 8 buts encaissés.

● Rennes affiche 31 points après 15 matches de Ligue 1 2022-2023, son record à ce stade de la compétition. C'est la 3e fois que le club breton occupe le podium provisoire à ce stade sur les 4 derniers exercices (3e en 2019-2020, 6e en 2020-2021, 2e en 2021-2022).

● Vainqueur d'Auxerre le 23 octobre (2-1) puis de Nantes le 6 novembre (1-0) – après n'avoir gagné qu'un seul de ses 13 précédents matches à domicile en Ligue 1 (6 nuls, 6 défaites) – Reims peut remporter une 3e réception de suite pour la 1re fois depuis sa remontée dans l'élite en 2018-2019.

● Aucune équipe n'a utilisé plus de joueurs différents nés au 21e siècle dans les cinq grands championnats européens que Reims (10). Le club champenois affiche d'ailleurs le 11 de départ le plus jeune en moyenne en Ligue 1 2022-2023 (24 ans et 275 jours).

● Aucune équipe n'a commis plus d'erreurs amenant à un but que Rennes en Ligue 1 cette saison (4). D'ailleurs, cela représente 29% des buts encaissés par le SRFC en 2022-2023 (4/14), plus haut pourcentage, loin devant son poursuivant, Lorient (19% - 4/21).

● Martin Terrier a inscrit 20 buts en Ligue 1 en 2022, meilleur total pour un joueur de Rennes sur une année civile dans l'élite depuis Alexander Frei en 2004 (22).

● Will Still n'a perdu aucun de ses cinq premiers matches à la tête de Reims en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), devenant le premier entraîneur à y parvenir dans l'histoire du club rémois.