Reims-PSG (0-2) : on a retrouvé Mauro Icardi

En signant les deux buts de la victoire parisienne ce dimanche à Reims (2-0), Mauro Icardi a mis fin à une longue disette. Un déclic pour l'Argentin ?

Mauro Icardi n'avait plus marqué en compétition depuis le 29 février. Il a remis les pendules à l'heure dimanche à Reims (0-2), en clôture de la 5e journée de L1, en inscrivant les deux buts de la victoire du . Un match référence qui va lancer la saison de l'Argentin. Aligné à la pointe d'un 4-3-3 dans lequel Neymar se situait plus bas qu'à l'accoutumée, Icardi s'est montré impliqué pour le collectif. Jusqu'à sa sortie (77e), l'ancien intériste n'a pas ménagé ses efforts dans l'animation offensive, se retrouvant disponible et surtout décisif. Ce qu'il n'arrivait plus à être ces derniers mois.

Tout en reconnaissant la mauvaise passe de son joueur la veille en conférence de presse, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel avait presque prédit son très bon match. "Les grands buteurs sont des gars sensitifs", avait-il, avant d'ajouter : "Mauro joue à un poste important où on attend qu'il marque toujours. Il traverse une phase difficile, mais le contexte est aussi particulier, après le Covid. La seule chose à faire pour lui, c'est de rester calme et de continuer à travailler. (...) Il faut qu'il marque, et pour ça on doit créer des occasions pour lui. Il a fait une bonne semaine et j'ai confiance pour que tout cela revienne."

Un doublé pour aller de l'avant

Comme pressenti par son coach, le buteur de 27 ans avait de bonnes sensations à Auguste Delaune. Rapidement dans le bon tempo, le n°9 parisien a d'abord profité d'un festival de Kylian Mbappé plein axe pour s'emmener le ballon et tromper le portier rémois Predrag Rajkovic d'un tir croisé (0-1, 9e). Il a ensuite fallu attendre la deuxième mi-temps pour qu'il fasse le break en poussant le cuir dans le but vide sur un nouveau service de la gauche signé Mbappé (0-2, 62e). Avant cela, Icardi avait réalisé quelques déviations bien senties, qui auraient pu mettre ses partenaires sur orbite.

Une prestation comme on aurait aimé en voir davantage de sa part en 2020. Car après des débuts tonitruants, Icardi s'était montré particulièrement décevant, comme ce fut le cas contre et Saint-Etienne en finale de coupes, ou face à l' Bergame en quart de finale de la . Recruté définitivement pour 50 millions d'euros, il s'était même fait remarquer par son état de forme douteux au retour du confinement. Il pourra maintenant s'appuyer sur ce match à Reims pour aller de l'avant. Et ainsi montrer qu'il peut bel et bien être le buteur régulier et fiable du Paris Saint-Germain.

Benjamin Quarez, au Stade Auguste Delaune.