Reims-Nantes 1-0, Reims poursuit sur sa lancée

L'équipe champenoise a consolidé ce dimanche ses rêves d'Europe en disposant de Nantes à domicile (1-0).

29e journée de

Reims- : 1-0

But : Oudin (59e)

Et de 13 ! Le vient d'aligner ce dimanche son 13e match de suite sans défaite en championnat. Même au plus fort de sa domination sur le championnat français, dans les années 60, Reims n'était pas parvenu à aligner une série aussi positive de résultats. Cela veut tout dire, et cela explique surtout pourquoi à un quart de la fin du championnat, cette équipe se trouve en position d'accrocher l'Europe.

En prenant les points mis en jeu face au FC Nantes, ce dimanche à domicile, la formation dirigée par David Guion s'est en effet retrouvée à un point de la 4e place, en attendant la sortie de l'OM contre le PSG. Difficile en ces circonstances de nier l'évidence, même si Rémi Oudin, le héros du jour, s'en est bien sorti au coup de sifflet final au micro de BeIn Sports. "L'Europe ? On n'y pense pas pour l'instant. On va prendre les matches les uns après les autres. C'est la trêve, on va essayer de revenir de plus belle. Là, on va avoir des jours tranquilles".

Des jours tranquilles, c'est certain que les Champenois en auront à la suite de cette séduisante prestation du jour. Face aux Canaris, ils ont fait en sorte de garder leur cage inviolée, tout en tirant profit de leurs rares opportunités de faire mal. A la 59e, Oudin a nettoyé la lucarne d'une frappe phénoménale, délivrant le Stade d'Auguste Delaune.

Plus rien n'a ensuite été marqué dans cette rencontre. Le FC Nantes n'a même pas été en mesure d'inquiéter Mendy. La seule fois où les visiteurs ont été dangeureux, c'était en fin de première période par l'intermédiaire de Nicolas Pallois. Cela illustre à la fois leur impuissance et l'excellent travail défensif des locaux. Une arrière-garde en béton, et une équipe solidaire et réaliste, cela correspond au profil d'un vrai candidat pour l'Europe.