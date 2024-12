Reims - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Reims défie Monaco samedi soir au Stade Auguste-Delaune. Duel clé : Reims veut rompre sa série sans victoire, Monaco vise la 2ᵉ place.

Samedi soir, au Stade Auguste-Delaune, Reims (9ᵉ) reçoit l’AS Monaco (3ᵉ) dans un duel aux multiples enjeux pour la 15ᵉ journée de Ligue 1. Les Rémois, en quête de victoire à domicile depuis le 6 octobre, auront à cœur de briser une série de trois matchs sans succès sur leur terrain. Pour l’équipe de Luka Elsner, une réaction est impérative face à la pression qui monte.

Reims en quête de rédemption, Monaco pour la 2ᵉ place

Côté monégasque, les hommes d’Adi Hütter cherchent à retrouver une dynamique positive après un coup de mou marqué par plusieurs défaites, notamment en Ligue des champions contre Benfica et Arsenal, et un revers en championnat face à Marseille. Leur récente victoire contre Toulouse (2-0) doit être confirmée pour reprendre la deuxième place à Marseille avant un choc crucial contre le PSG mercredi prochain.

Au niveau des confrontations précédentes entre les deux équipes, Monaco n’a plus perdu à Reims depuis 2018 et reste sur deux victoires consécutives sur cette pelouse. L’objectif sera clair : prolonger cette série. Avec des ambitions opposées mais une urgence commune de résultat, cette confrontation s’annonce intense.

Horaire et lieu du match

15e journée de Ligue 1

Stade Auguste Delaune de Reims

A 21h, heure française

Reims – Monaco

Les onze probables de Reims – Monaco

Reims : Diouf - Buta, Kipré, Agbadou, Akieme - Am. Koné, Atangana - Ito, Munetsi, Nakamura – Diakité.

Monaco : Majecki - Teze, Singo, Kehrer, Mawissa (ou Caio Henrique) - Camara, Magassa - Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo.

Sur quelle chaine suivre le match Reims - Monaco

La rencontre entre le Stade de Reims et l'AS Monaco sera à suivre ce samedi 14 décembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.