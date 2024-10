Reims - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après l'excellent nul obtenu contre Leverkusen, Brest va chercher à enchainer en Ligue 1 en battant Reims chez lui.

Le Stade Brestois est sur un nuage en ce moment, après avoir glané 7 points sur 9 en Ligue des Champions. Mais il va vite falloir qu'il en redescende. Les affaires domestiques reprennent dès ce samedi et les Finistériens ne doivent plus trop gaspiller, n'ayant assuré que 3 victoires en 8 matches jusqu'ici.

Eric Roy, le coach du SB29, a regretté cette semaine que cette partie face à Reims ait été programmée un samedi. Il s'est aussi étonné que l'affiche OM – PSG ne soit calée que dimanche alors qu'ils avaient plus de jours de repos que sa formation. L'ancien milieu de terrain a certainement compris qu'aucun cadeau ne sera fait à sa formation. Et que si elle veut regoutter à la C1 l'année prochaine, elle doit impérativement enclencher une série positive.

Reims - Brest, un duel équilibré

Brest en compte toujours aucun succès à l'extérieur cette saison. A Auguste Delaune, il ne visera pourtant rien d'autre que les 3 points. Il est hors de question de vendanger encore, alors que les équipes du haut de tableau avancent à un rythme effréné. S'ils mettent les mêmes ingrédients que face au Bayer mercredi dernier, Hugo Magnetti et ses coéquipiers ne devraient pas avoir de difficultés à s'imposer.

Reims n'est cependant pas n'importe qui. C'est par exemple l'équipe qui a réussi à tenir en échec et Marseille et le PSG cette saison. Les Champenois n'ont peut-être pas été très convaincants lors du dernier match contre Auxerre (2-1) mais ils sont capables de se surpasser quand les circonstances l'exigent. De plus, dans leur fief, ils sont généralement très durs à maitriser. Tout cela nous promet une opposition très disputée. Comme l'ont été 5 des 6 dernières parties entre les deux équipes, puisqu'elles se sont toutes achevées par des matches nuls.

Horaire et lieu du match

9e journée de Ligue 1

A Reims, Stade Auguste Delaune

A 19h, heure française

Reims – Brest

Les compos probables de Reims - Brest

Reims: Diouf - Buta, Okumu, Agbadou, Sangui - Munetsi, Fofana, Atangana - Ito, Diakité, Nakamura.

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haïdara - Magnetti, Fernandes, Camara - Faivre, Baldé, Salah.

Sur quelle chaine suivre le match Reims - Brest

La rencontre entre le Stade de Reims et Brest sera à suivre ce samedi 26 octobre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.