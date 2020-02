Reims - Abdelhamid prolonge de deux ans

En fin de contrat à l'issue de la saison, le défenseur rémois a prolongé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022.

Le stade de Reims a annoncé la prolongation pour deux saisons supplémenatires de son défenseur Yunis Abdelhamid ce mardi, à la veille du match contre Nice ce mercredi (19h). Sous contrat jusqu'à la fin de la saison en cours, ce dernier s'est donc engagé pour deux saisons supplémentaires.

"Leader défensif de l’actuelle troisième meilleure défense des cinq grands championnats européens (15 buts concédés en 22 matchs), inamovible cadre du vestiaire rémois, Yunis Abdelhamid prolonge de deux saisons avec le , a publié le club sur son site internet. Un club qu’il a rejoint en juin 2017 et auquel il est lié contractuellement mais aussi et surtout affectivement."

L'article continue ci-dessous

Arrivé en 2017 à Reims en provenance de , Abdlehamid compte 104 apparitions avec le club (pour six buts, dont le dernier en date ce week-end à Angers) et y restera donc jusqu'à l'issue de la saison 2021-2022, au minimum.

Plus d'équipes

"Yunis prouve qu’il n’y a pas d’âge pour progresser. C’est un véritable modèle pour les jeunes joueurs du club et un leader du vestiaire. À six mois du terme de son contrat et compte tenu de ses performances, il ne manquait pas de sollicitations… Ce qui a fait la différence, c’est ce lien de confiance tissé avec Yunis qui se sent bien à Reims, cela se voit sur le terrain et en dehors", s'est félicité le président du club, Jean-Pierre Caillot.

"Sa prolongation montre que nous construisons l’avenir avec des joueurs et des hommes qui incarnent nos valeurs : l’expérience de Yunis et son profil d’exigeant compétiteur nous seront encore bien précieux lors des saisons à venir."