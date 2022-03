Reguilon ne regrette pas son départ du Real

Le défenseur de Tottenham, Sergio Reguilon, affirme s'être amélioré depuis son arrivée du Real Madrid il y a plus de 18 mois.

Reguilon apprécie son séjour dans le Nord de Londres et sa réussite chez les Spurs le conforte dans le choix qu’il a fait de quitter son club formateur du Real à l’été 2020. Il a déclaré à la presse anglaise : "Je pense que prendre la décision de venir ici en Premier League, de se battre pour devenir un meilleur joueur, parce que ce n'est pas facile de laisser sa famille, ses amis, sa petite amie en Espagne et de venir ici pour un rêve. Je pense que pour moi, c'est mon plus grand défi. Je veux montrer à tout le monde que je peux jouer en Premier League, pour moi aussi c'était important et maintenant je suis si heureux ici."

Reguilon veut encore progresser

Concernant son rendement, l’international ibérique avoue qu’il doit encore s’améliorer et notamment au niveau de la concentration : « Cette année, j'apprends à rester calme. Je suis une personne qui est parfois trop émotive dans le football et aussi dans ma vie privée. Je dois me contrôler et me dire : "Sergio, détends-toi parfois. Prends la vie avec plus de calme."

Reguilon totalise 65 matches avec les Spurs toutes compétitions confondues, dont 57 en tant que titulaire. Il a aussi marqué 2 buts et offert 8 passes décisives.

Reguilon a aussi indiqué qu’il s’épanouissait au sein de sa formation londonienne et dans un stade aussi beau que celui de Tottenham. "Mon attente était élevée [par rapport au stade] mais quand je suis arrivé, mes attentes ça dépassait tout ce que j’avais imaginé ».