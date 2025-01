Regarder Rennes - Marseille : Diffusion TV, streaming et compos probables

Rennes et Marseille seront aux prises samedi pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 s’approche progressivement de sa dernière ligne droite. Le championnat français a abordé, ce weekend, sa 17e journée avec des matchs non moins intéressantes. De nouvelles affiches alléchantes seront à suivre ce samedi à l’image du choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Deux équipes aux destins croisés cette saison.

Enfin un sursaut d’orgueil pour Rennes ?

Le Stade Rennais réalise une saison mitigée. Après 16 matchs, le club breton (17 pts) occupe une décevante 13e place, loin de ses ambitions européennes. La remontée s’avère également compliquée pour Rennes qui n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 (trois défaites). Cependant, avec un Jorge Sampaoli sur son banc, les Rouge et Noir sont bien capables de faire trembler l’OM de Roberto De Zerbi qui s’attend déjà à un match compliqué.

L’OM veut continuer sur sa lancée

Une semaine après sa large victoire contre Le Havre (5-1), l’OM (2e, 33 pts) doit enchainer ce samedi face à Rennes. Un succès contre les Bretons permettrait notamment aux Phocéens de poursuivre leur marche vers le fauteuil de leader occupé par le PSG (1er, 40 pts). Il reste donc sept points d’écart à réduire pour les hommes de Roberto De Zerbi qui n’ont plus droit à l’erreur. Toutefois, l’Olympique de Marseille n’est pas à l’abri d’une surprise face à des Rennais, blessés dans leur orgueil depuis le début de la saison.

Horaire et lieu du match

Rennes - OM

17e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 21h, heure française

Les compos probables du match Rennes - OM

Rennes : Samba – Assignon, Hateboer, Ostigard, Faye, Truffert – Blas, Fofana, Matusiwa, Gouiri – Kalimuendo

Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Rabiot – Maupay

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - OM ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 11 janvier 2025 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.

