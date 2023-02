Les records que peut battre Folarin Balogun d'ici la fin de saison en Ligue 1

Leader du classement des buteurs de la Ligue 1 avec 15 réalisations, Folarin Balogun peut battre plusieurs records avant la fin de la saison.

Le Stade de Reims a battu ce dimanche 12 février 2023 l'ESTAC sur le score de 4-0 à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Avec ce succès éclatant face à son voisin troyen, Reims prolonge sa série d'invincibilité en Ligue 1. Les hommes de Will Still n'ont plus perdu depuis 15 matches en Ligue 1 (6 victoires et 9 nuls).

Et il y a un joueur qui est le symbole de cette belle passe rémoise : l'attaquant anglais Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au club champenois, Balogun a inscrit le troisième but de son équipe face à Troyes, portant son total à 15 réalisations en Ligue 1 cette saison.

Balogun peut entrer dans l'histoire du foot anglais et de la Ligue 1

Balogun est ainsi en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 devant Wissam Ben Yedder (14 buts avec l'AS Monaco), Kylian Mbappé (13 buts avec le PSG) et Alexandre Lacazette (13 buts avec l'Olympique Lyonnais).

Et avec encore quinze journées à disputer dans le championnat de France, Folarin Balogun peut envisager de battre plusieurs records.

Le premier concerne le meilleur buteur anglais sur une saison de Ligue 1. Le record appartient à Glenn Hoddle qui avait inscrit 18 buts pour l'AS Monaco lors de la saison 1988-1989. Balogun fait déjà mieux que deux autres légendes anglaises du championnat de France : Chris Waddle avait marqué 9 buts avec l'OM en 1989-1990 et Mark Hateley avait trouvé le chemin des filets à 14 reprises avec Monaco lors de la saison 1987-1988.

Autre record dans le viseur de Balogun : celui du joueur anglais le plus prolifique lors d'une saison de l'un des cinq grands championnats européens au XXIe siècle. Seulement deux joueurs anglais ont d'ailleurs dépassé la barre des 15 buts dans l'un ces cinq grands championnats au cours de siècle : Jadon Sancho en Bundesliga avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2019-2020 (17 buts) et Tammy Abraham en Serie A avec l'AS Roma lors de la saison 2021-2022. S'il continue à empiler les buts, Balogun devrait pouvoir dépasser rapidement les 17 buts de Sancho et Abraham.

Le record très difficile à battre de Fontaine et Bianchi

Enfin, il y a un record, très difficile à égaler ou à battre, auquel peut prétendre Folarin Balogun : celui du meilleur buteur du Stade de Reims sur une saison de Ligue 1. Il est de 34 buts et ce score a été atteint par deux légendes de notre championnat : le Français Just Fontaine en 1957-1958 et l'Argentin Carlos Bianchi en 1975-1976.

Si Folarin Balogun n'y parvient pas, il pourra toujours se consoler en se disant qu'il est premier joueur rémois depuis Carlos Bianchi à marquer au moins 15 buts lors d'une saison de Ligue 1. L'Argentin avait inscrit 28 buts lors de sa dernière saison avec Reims dans l'élite (en 1976-1977).