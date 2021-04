Record – A seize ans, Ângelo Gabriel devient le plus jeune buteur de la Copa Libertadores

A seulement seize ans, Ângelo Gabriel vient d'entrer dans l'histoire de la Copa Libertadores.

« Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années » , disait Rodrigue dans Le Cid de Corneille. Et ce célèbre adage peut désormais s'appliquer à Ângelo Gabriel.

L'attaquant brésilien de Santos est en effet entré mardi soir dans la légende de la Copa Libertadores en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition phare des clubs sud-américains.

Sur le terrain de San Lorenzo, en Argentine, Ângelo Gabriel est entré en jeu au cours de la deuxième période et a inscrit le dernier but de son équipe, victorieuse 3 buts à 1, au bout du temps additionnel : on jouait en effet la 90+4e minute !

⚪️⚫️ ¡Ângelo y un gol para la historia! 🏆



⚽️🇧🇷 El delantero de @SantosFC se convirtió en el jugador más joven en convertir en la CONMEBOL #Libertadores .



👦 Tiene 16 años, 3 meses y 16 días. #GloriaEterna pic.twitter.com/0bIF1lGAA9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 7, 2021

Agé de 16 ans, 3 mois et 16 jours, Ângelo Gabriel détrône ainsi Juan Carlos Cárdenas qui, en 1962, était âgé de 16 ans, 7 mois et 2 jours lorsqu'il avait marqué son premier but pour le Racing.

Né le 21 décembre 2004 à Brasilia, Ângelo Gabriel Borges Damaceno (son véritable patronyme) est arrivé à Santos en 2015 et est la dernière pépite du club pauliste qui a déjà donné au football brésilien de nombreuses stars comme Pelé, Robinho ou encore Neymar.

Ângelo Gabriel a fait ses débuts chez les professionnels le 25 octobre 2020 lors de la rencontre entre Santos et Fluminense à l'âge de 15 ans, 10 mois et 4 jours mais ce n'était pas un record ! Coutinho, lui aussi un ancien joueur de Santos, avait commencé sa carrière en 1958 à l'âge de 14 ans, 11 mois et 6 jours. Un record qui semble bien impossible à battre.