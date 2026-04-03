Le Club Al-Qanah a officiellement assuré sa qualification pour la Premier League égyptienne, faisant ainsi son retour sur le devant de la scène après un parcours remarquable en Ligue professionnelle, six journées avant la fin du championnat, grâce à sa victoire méritée 2-0 vendredi soir au stade « Right to Dream ».

L'entraîneur Abdel Nasser Mohamed a mené son équipe à une précieuse victoire face à son adversaire dirigé par le Ghanéen Omar Abdel Rabie, lors de la 28e journée du championnat.

Les buts de la Canal ont été inscrits par le duo Hazem Abousna et Mody Shalata aux 38e et 78e minutes, permettant à l'équipe d'affirmer sa supériorité et de conserver la tête du classement.

Grâce à cette victoire, Al-Qanah porte son total à 65 points en tête de la Ligue professionnelle, tandis que Masar reste à 45 points à la quatrième place, garantissant ainsi officiellement aux joueurs d’Ismaïlia leur promotion en Ligue supérieure après une saison exceptionnelle.

Le règlement du championnat attribue les trois premières places à la Ligue supérieure, tandis que les deux dernières équipes sont reléguées en Ligue de deuxième division « B ».

Al-Qanah a assuré son retour grâce à l'écart de 20 points qui le sépare de Masr, ce dernier ne pouvant plus rattraper son retard alors qu'il ne reste plus que 6 journées avant la fin de la compétition.

Il s'agit de la qualification la plus rapide de l'histoire de la Premier League égyptienne, aucune équipe n'ayant jamais assuré sa qualification six journées avant la fin de la compétition.

C'était l'équipe d'Al-Nasr qui détenait le précédent record, s'étant qualifiée cinq journées avant la fin de la compétition lors de la saison 2017-2018.

Al-Qanah fait son retour en Premier League après une absence de 12 ans. Le club, qui représente la ville d’Ismaïlia, a déjà participé 29 fois à la compétition.