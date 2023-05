Real Valladolid - FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Valladolid - Barça : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

D'ores et déjà champion d'Espagne, le FC Barcelone n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, si ce n'est finir en beauté. En face, en revanche, le Real Valladolid joue sa survie dans l'élite du football espagnol. Ex-aequo avec Getafe, le Real Valladolid est actuellement 18ème et devra donc faire mieux que son concurrent direct lors des trois derniers matches.

Valladolid joue sa survie

Pourtant, cela s'annonce compliqué pour Valladolid face au champion d'Espagne. Qui plus est, le Real Valladolid n'est pas dans la meilleure forme de sa saison et reste sur cinq défaites lors des cinq derniers matches. La réception du FC Barcelone ne sera pas chose aisée pour le 18ème de Liga.

Le Barça de son côté reste sur une défaite à domicile, la première de la saison, face à la Real Sociedad. Xavi va récupérer Gavi et probablement Pedri pour ce déplacement ce qui devrait aider les Blaugrana à faire la différence. Difficile de ne pas voir le Barça comme l'immense favori de cette rencontre malgré le manque d'enjeu côté catalan tant le Real Valladolid est en difficulté et en manque de confiance actuellement.

Horaire et lieu du match Real Valladolid - FC Barcelone

Ville : Valladolid

Valladolid Stade : Estadio José Zorrilla

Estadio José Zorrilla Heure : 22:00 UTC+2 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Valladolid - FC Barcelone ?

Valladolid-Barça

Liga

Mardi 23 mai

20h30 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 21h55 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme beIN Connect où sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle de Valladolid et du Barça

Real Valladolid : DDDDD



FC Barcelone : DVVVD

Les blessés et absents de Valladolid et de Barcelone :

Quatre absents du côté du Real Valladolid. Perez, Hongla, Anuar et Amallah sont blessés tandis que Leon est incertain.

Du côté de Xavi et du Barça, Alarcon et le seul à manquer à l'appel, alors que Pedri et Araujo sont incertains.

Les équipes probables

XI de départ de Valladolid : Masip - Fernandez, Sanchez, El Yamiq - Rosa, Perez, Aguado, Monchu, Escudero - Leon, Larin.

XI de départ du Barça : Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Alba – Gavi, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembélé.