Real Sociedad - Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Sociedad vs FC Barcelone

La Real Sociedad et le Barça s’affrontent dimanche pour le compte de la 13e journée de Liga. Les dernières infos ici.

C’est l’un des chocs les plus attendus de la Liga. La Real Sociedad reçoit le FC Barcelone, dimanche, dans le cadre de la treizième journée du championnat espagnol. Un match qui pourrait bien réserver quelques surprises qui ne cadrent pas forcément avec la dynamique des deux équipes.

Un déplacement périlleux pour le Barça chez la Real Sociedad

Habitué aux places européennes, la Real Sociedad connait des débuts compliqués cette saison. Le club basque est 12e au classement de Liga avec 15 points pris en 12 matchs. Un bilan peu encourageant pour une équipe qui joue l’Europe et qui cumule 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites cette saison. Et si la Real Sociedad s’est relancée en Liga avec une victoire contre Séville le weekend dernier (0-2), elle a replongé dans le doute jeudi en s’inclinant contre le Viktoria Plzen en Ligue Europa (2-1). Il faudra donc se surpasser pour reprendre confiance face au Barça, dimanche.

Solide leader de Liga, le Barça (1er, 33 pts) s’apprête à défier l’une de ses bêtes noires historiques. S’ils sont sur une bonne dynamique avec cinq victoires sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, les Blaugranas sont conscients qu’un déplacement au Pays Basque est toujours périlleux. Mais le Barça peut compter sur sa jeune garde guidée par le vétéran Robert Lewandowski pour reprendre 9 points d’avance sur le Real Madrid (2e, 27 pts).

Horaire et lieu du match

Real Sociedad – Barcelone

13e journée de Liga

Lieu : Reale Arena

A 21h française

Les compos probables du match Real Sociedad - Barça

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Lopez - Zubimendi, Sucic, Mendes - Kubo, Oyarzabal, Gomez

Barça : Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Casado, Pedri, Olmo - Raphinha, Yamal, Lewandowski

Sur quelle chaîne suivre le match Real Sociedad - Barça ?

La rencontre entre la Real Sociedad et le FC Barcelone sera à suivre ce dimanche 10 novembre 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.