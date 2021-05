Real - Sergio Ramos de nouveau blessé

De retour cette semaine à Chelsea, le capitaine du Real Madrid a rechuté. Il souffre désormais d'une blessure musculaire à la jambe gauche.

Sergio Ramos est l'un des piliers du Real Madrid et bénéficie de la confiance maximale de Zidane. Alors que sa prolongation ou non avec le club est en cours de décision, le joueur fait de son mieux pour être à son meilleur niveau et aider son équipe, mais, pour le moment, son année 2021 est marquée par des absences dues à des problèmes de genou d'abord, puis à un autre au mollet.

Après s'être remis de l'opération du genou, Ramos a fait son retour contre Elche. Puis il a été préservé contre le Celta avant de rejoindre l'équipe nationale espagnole et là il s'est blessé au mollet de la jambe gauche, ce qui lui a fait manquer le Clasico, les quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool et le match aller contre Chelsea en demi-finale.

Après avoir fait son retour contre Chelsea lors de la demi-finale retour ce mercredi, le rapport médical officiel indique : "Suite aux tests effectués sur notre joueur Sergio Ramos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une tendinose du muscle semi-membraneux de la jambe gauche. En attente d'évolution."

En plus des blessures, il a été testé positif au Covid-19, ce qui l'a obligé à être isolé. Le nouveau rapport de blessure parle d'une tendinose du muscle semi-membraneux de la jambe gauche et bien qu'il ne précise pas le temps de récupération, il pourrait dire adieu à la fin de la saison.

Auparavant, le central avait subi une opération pour soigner le ménisque de son genou gauche. Il a souffert d'une gêne les semaines précédentes dont il s'est ressenti lors de l'échauffement avant la Supercoupe contre l'Athletic. Il a fini par jouer cette demi-finale, mais il l'a fait en étant infiltré et cela n'a pas été du meilleur effet.

Les douleurs ont empiré et il a été écarté de la liste en coupe contre Alcoyano, où Madrid s'est crashé, et Zizou l'a laissé de côté contre Alavés, Levante et Huesca. Maintenant, après l'intervention, on s'attend à ce que le traitement entraîne la disparition de ses problèmes.

Mais il pourrait ne plus être en mesure de jouer d'ici la fin de la Liga, lui qui est en fin de contrat avec le Real Madrid, et dont l'avenir est plus incertain que jamais. En attendant, les Merenque devront faire sans lui dimanche face à Séville, un match qui s'annonce décisif dans une course au titre particulièrement serrée.