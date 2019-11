Real-PSG : Zidane, Verratti, Benzema, Navas et toutes les réactions

Les Parisiens ont arraché le nul en fin de match face au Real Madrid (2-2). Retrouvez toutes les réactions d'après match.

Zinédine Zidane (au micro de RMC Sport 1) : "On n'est pas du tout déçus. Avec le match que l'on a fait, on ne peut qu'être fiers, contents. On a fait un gros match, on a été très, très bons pendant 80 minutes. Il y a ce but que l'on prend et qui est un peu difficile, mais c'est comme ça, c'est le jeu, il faut l'accepter. On est toujours en train de progresser, constamment. C'est le plus important. Est-ce que ce soir c'était notre meilleur match de la saison ? Je ne sais pas. On a été très bons pendant 80 minutes. On a joué un football total. Les gens étaient venus pour profiter et on a été très bons, on leur a rendu ce qu'ils étaient venus chercher. C'est dommage de prendre un but à la fin qui les remet dans le match parce que l'on a eu beaucoup d'occasions de tuer le match."

Thomas Tuchel (au micro de RMC Sport 1) : " On peut dire que c'est un match nul heureux pour nous. Quelques situations bizarres avec le VAR. On n'a pas joué notre meilleur match, pas joué avec la mentalité nécessaire ici. C'était super difficile, c'est Madrid ils ont gagné trois fois la . Ils ont montré une autre mentalité. Un peu mieux en deuxième mi-temps, on a montré une réaction, on a gagné un point. C'est quelque chose que l'on doit prendre.

"Je pense que les joueurs ont donné 100% aujourd'hui, même si on peut avoir l'impression que non en regardant le match. Mais c'est difficile aussi, c'est l'un des stades les plus difficiles du monde, une des meilleures équipes du monde. On a beaucoup de choses à améliorer mais je pense que c'est surtout une question de personnalité que de pas faire d'efforts. À la fin on a trouvé deux fois une solution pour marquer. On doit être calmes, pas trop critiques. Nous sommes heureux aujourd'hui. On n'a pas perdu dans cette campagne de Ligue des champions et c'est aussi une qualité."

Pablo Sarabia (Zone mixte) : "C'était un match très difficile. On a vu le rythme qu'a mis Madrid tout le match. On a eu beaucoup de match à sortir du pressing mais au final on a eu de l'efficacité devant le but et on a obtenu le match nul. Si c'est mérité ? C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, Madrid a eu beaucoup d'occasions mais c'est un point et on connaît la difficulté ici au Bernabeu. On n'a jamais cessé d'y croire. C'est important pour le groupe, je crois que la réaction est très satisfaisante et on doit garder ça. Keylor Navas ? Il a fait un match très complet, on sait de quoi il est capable et il l'a réussi. La première place était l'objectif et c'est important d'y être parvenus."

Karim Benzema (au micro de RMC Sport 1) : "Je me sens bien. C'est avec le travail. C'est ma maison ici à Madrid, je sens beaucoup de confiance de mes partenaires, mon coach, le président et les supporters. Comme je dis toujours c'est tout le travail en dehors du terrain. On essaie à chaque fois de donner le meilleur. Pour moi, chaque début de match c'est important et je me remets toujours en question.

"J'ai signé à Madrid il y a 10-11 ans pour gagner des titres, essayer de rentrer dans la légende de ce club, qui pour moi est le meilleur du monde. Zizou c'est le patron, beaucoup de respect pour l'entraîneur et la personne. Il a toujours été avec moi, il me conseille tout le temps. C'est bien, le PSG est une grosse équipe en Europe. C'était un bon test pour voir si on été vraiment de retour. On aurait voulu gagner mais c'était un gros match et on a répondu présent."

Marco Verratti (au micro de RMC Sport 1) : "C'est un terrain où pas beaucoup d'équipes peuvent gagner. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience sur le terrain. Je pense qu'on a souffert en première mi-temps, on n'a pas joué notre jeu, on attendait trop derrière. On a fait une deuxième mi-temps plus courageuse même si on a concédé pas mal d'occasions. On a joué comme on sait jouer. On est contents avec quatre victoires et un nul ici, à Madrid. Le Real quand il est venu chez nous il a souffert, aujourd'hui on vient ici et on souffre. Je pense qu'on pouvait faire mieux en première période. À la mi-temps le coach a bien parlé. Keylor Navas ? Il a fait de très grands arrêts, c'est pas maintenant qu'on le découvre. Il a gagné trois Ligues des champions et pour cela il faut un grand gardien, ce qu'est Keylor."

Keylor Navas (au micro de RMC Sport 1) : "Oui, c'était un match compliqué. Quand on affronte de grandes équipes on sait qu'on joue des matches difficiles. On n'a pas du tout eu le contrôle du match en première période et finalement on a ce match nul, qui est juste pour les deux équipes. Je remercie les supporters pour leur accueil chaleureux. Ce sont des moments incroyables, on a vécu tellement de moments incroyables. Les parades ? On essaie de se donner du mieux qu'on peut, aider les couleurs qu'on porte. Ajourd'hui le PSG c'est chez moi et je vais essayer d'aider."