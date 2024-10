Real ou Arsenal, Florian Wirtz a fait son choix

Florian Wirtz va signer au Real Madrid, selon l'ancien directeur du Bayern Munich, Michael Reschke.

Le jeune prodige du Bayer Leverkusen sera l'un des protagonistes du mercato estival 2025. Wirtz est l'un des joueurs les plus en forme d'Europe et ce depuis plus de 12 mois.

Après avoir mené le Bayer 04 à un doublé Bundesliga-DFB-Pokal la saison dernière, le joueur de 21 ans a repris là où il s'était arrêté, avec déjà six buts et une passe décisive cette saison. Wirtz est toujours sous contrat jusqu'en 2027, mais on s'attend à ce qu'il quitte Leverkusen l'année prochaine, comme l'entraîneur Xabi Alonso, ce qui a mis tous les grands clubs européens en alerte.

Le Real Madrid va-t-il signer Wirtz ?

Le Bayern Munich courtise Wirtz depuis 2020 et lancera une offensive de transfert majeure pour lui l'été prochain, ayant fait de lui sa principale cible. Arsenal a également été évoqué récemment, mais cette association a déjà été minimisée.

Le Real Madrid semble également être une destination réaliste pour lui, car il est pressenti pour faire une offre à Leverkusen pour Alonso l'été prochain et certains médias pensent qu'il est presque acquis d'avance que Wirtz suivra son entraîneur dans son prochain club. L'un des dirigeants convaincus que Wirtz finira par exercer son métier chez les Blancos est l'ancien directeur technique du Bayern, Michael Reschke. "Le Bayern Munich est l'un des cinq meilleurs clubs d'Europe. Il est évident que Wirtz envisage un transfert", a-t-il déclaré à Sky90.

"Je pense personnellement que Wirtz signera au Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti sera remplacé par un certain Espagnol qui évolue actuellement en Bundesliga et il est alors tout à fait possible qu'il emmène avec lui son joueur préféré. Mon sentiment est que tout pourrait se mettre en place." Wirtz ne sera pas bon marché, peu importe qui il rejoindra. Plus tôt cette année, le PDG du Bayer, Fernando Carro, a laissé échapper qu'il demanderait au moins 150 millions d'euros pour son joueur.