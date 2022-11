Real Madrid : Zlatan Ibrahimovic ne veut plus «prêter de l'argent» à Carlo Ancelotti

Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes, Zlatan Ibrahimovic a chambré son ancien entraineur Carlo Ancelotti.

Le buteur du Milan AC a une excellente relation avec Carlo Ancelotti. Le coach du Real Madrid l’a eu sous ses ordres pendant son passage au Paris Saint-Germain. Les deux hommes s’estiment beaucoup et n’hésitent pas à se charrier de temps en temps.

Zlatan fidèle à lui-même

Ce fut le cas cette semaine avec un Zlatan Ibrahimovic des grands soirs sur le plateau de la Rai. Selon le buteur suédois, Carlo Ancelotti n’aime pas trop se vanter de sa fortune personnelle.

« Bonjour mon Carlo, félicitations pour tout ce que tu as fait, a confié le buteur milanais. Tu as tout gagné, tu es unique. J'ai eu de la chance de t'avoir comme entraîneur, mais toi aussi tu as eu de la chance de m'avoir comme joueur. La chance que j'ai eue, c'est surtout de connaître Carlo Ancelotti en tant que personne. Et en tant que personne, tu es encore plus fort qu'en tant qu'entraîneur. »

Zlatan a ensuite fait du Zlatan. « Tu mérites tout ce que tu as fait et gagné, a-t-il enchainé. Mais ne me dis plus que tu n'es pas riche et que je dois te prêter de l'argent parce que maintenant tu vas bien, plus que bien ».