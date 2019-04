Real Madrid - Zinédine Zidane : "Luka Modric mérite son Ballon d’Or"

Zinédine Zidane n’a éludé aucun sujet lors de sa conférence de presse. Du Ballon d’Or de Modric aux déclarations hostiles de Simeone...

Avant de recevoir ce samedi (16h15), dans le cadre de la 31e journée de , l’entraîneur du , Zinédine Zidane, a tenté de répondre sans langue de bois aux questions posées par les journalistes en conférence de presse.

Des critiques sur le Ballon d’Or de Luka Modric aux déclarations hostiles de Diego Simeone, qui estimait récemment que l’Atletico Madrid avait été le plus grand rival du sur les dernières saisons, le technicien français n’a éludé aucun sujet.

Le Ballon d’Or de Modric

"Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, même si ça me désole. Modric méritait largement son Ballon d’Or, de par son attitude, sa très belle saison et son talent. On connait tous Modric et ce qu’il est capable de réaliser. Si quelqu’un pense différemment, tant pis pour lui."

Les rumeurs de départ sur Marcelo

"Si je compte sur Marcelo pour la saison prochaine ? On verra bien ce qu’il se passe… Ma seule obsession, pour le moment, c’est que tous les joueurs soient performants jusqu’au terme de l’exercice actuel."

Les déclarations de Simeone

"Il est nécessaire de ne pas oublier tout ce que nous avons réalisé en Ligue des Champions… Les années passent, et nous sommes toujours présents au rendez-vous. Peut-être pas cette saison, surtout en . (...) Je ne veux rien enlever à l’Atletico, parce qu’ils font un superbe travail. Mais je ne veux rien enlever au Real Madrid non plus. On se bat toujours, dans toutes les compétitions, chaque année."

Ses rapports avec Hazard

"Hazard, je le connais personnellement. Je l’ai toujours apprécié, autant humainement que sur le terrain. Vous le savez tous et j’imagine que vous pensez la même chose que moi : il s’agit clairement d’un joueur fantastique."