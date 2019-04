Real Madrid, Zidane refuse de parler de Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid a pris soin d'éviter les questions concernant ses futures recrues mais aussi les joueurs sur le départ.

Personne n'est dupe, la fin de saison du est une grande répétition en vue de la saison prochaine. Une sorte de casting en sorte. Zinedine Zidane jauge ses troupes afin d'avoir toutes les données pour faire des choix sur les joueurs à garder ou à remplacer la saison prochaine. Et forcément, le Français ne peut échapper aux questions concernant le marché des transferts. En conférence de presse, Zinedine Zidane a toutefois refusé de les évoquer avant le match contre l' .

"Kylian Mbappé ? Vous pouvez me poser des questions et je répondrai ce que je veux. Je ne vais pas entrer dans les détails en donnant des noms. Ce que je peux vous dire c’est que nous en parlerons le moment venu. Ce que nous devons faire aujourd’hui c’est parler du reste de la saison. Avec le club, j’ai parlé de profils de joueurs parce qu’ils savent parfaitement ce que je veux, mais je ne dirai rien. Surtout avant un match", a argumenté l'entraîneur du Real Madrid.

"Il y aura du changement"

Zinedine Zidane a évoqué botté en touche concernant les arrivées et les départs : "On a parlé de profils de joueurs, ça c'est clair dans ma tête, c'est tout. On verra ce qu'on va pouvoir faire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement. Mais le changement est forcément obligatoire pour tout le monde. Une enveloppe de 500 millions d'euros ? Il n'y a jamais rien de concrétisé dans ces choses-là, il y a juste des envies, des envies de faire changer certaines choses".

"Des joueurs intransférables ? Je ne te dirai rien, c'est bien que tu me dises ça, parce que finalement tu parles de quelque chose et de ce qui intéresse chacun d'eux. Les joueurs sont bons et ils sont ici, le Real Madrid cherche toujours les meilleurs joueurs. Le futur de Gareth Bale ? Nous n'en avons pas parlé et nous n'allons pas en parler, nous avons un match demain et nous allons y penser", a ajouté le Français.



Zinedine Zidane a rassuré sur sa motivation : "Fatigué ? Je vais bien. Je pense que les joueurs n'ont pas tout à fait raison : ce qu'ils veulent, c'est sortir de cette situation et c'est ce que nous allons essayer de faire. Ensuite, ce sont des joueurs qui ont toujours en tête de gagner, mais cette année ne sera pas possible. Nous avons un mois de compétition et nous allons essayer de bien faire. Mon esprit est ici et mon énergie est pour l'année prochaine, et j'ai une bonne énergie".