Real Madrid - Zidane : "Ramos ? Je prendrai ma retraite avant"

Le technicien madrilène est persuadé que son capitaine va poursuivre sa carrière encore longtemps, davantage que lui en tant qu'entraîneur.

Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse ce samedi, à la veille de défier l' Barcelone pour la prochaine rencontre des Merengue en ce dimanche (22h).

Il a notamment évoqué la grande forme de son capitaine Sergio Ramos, buteur successivement contre la Sociedad puis Majorque : "Je ne suis pas surpris par ce que fait Sergio [Ramos], nous avons de la chance d'avoir un tel joueur et je suis convaincu qu'il ira jusqu'au bout. En tout cas, je ne serai pas entraîneur pendant 20 ans, je prendrai une retraite anticipée, car je suis un entraîneur atypique, tout peut arriver.

"La retraite ? Ça va se passer comme ça, avec moi ce sera comme ça, je ne sais pas quand ce sera, j'ai dit vingt ans mais je ne sais pas combien ce sera, je ne planifie rien, ce que j'aime et encourage c'est le quotidien. Jusqu'à quand ? je ne sais pas, j'ai toujours été un joueur de football dans ma tête."

"Nous devons penser à jouer"

L'entraîneur merengue a également fait le point sur la course au titre que son équipe livre avec le Barça, qui se déplace sur la pelouse du ce samedi (17h). Les deux équipes sont à égalité de points à sept journées de la fin de la saison.

"Nous savons où nous sommes et les difficultés qui existent mais rien ne change, l'important c'est la dynamique que vous mettez en place chaque jour, maintenant c'est bien et nous devons continuer parce qu'il y a des équipes qui reviennent avec des difficultés et d'autres un peu mieux mais nous sommes tous dans le même bateau.

"Il y a beaucoup de matchs et de fatigue, nous devons bien récupérer et penser aux détails, maintenant nous avons un match et il nous en reste sept, nous n'avons pas à penser à autre chose qu'à jouer."

Enfin, le champion du monde 1998 a évoqué le cas de Kylian Mbappé, toujours évoqué du côté de la capitale espagnole. "J'ai la chance d'entraîner dans ce club, je n'aime pas parler de chance parce que ce n'est pas ça, il faut croire en ce que l'on fait et profiter de ce que l'on a.

"Jusqu'à quand ? Cela n'a pas d'importance pour moi, alors pour ce qui est des joueurs, je peux dire que j'ai de la chance d'entraîner les meilleurs, c'est ce qui se passe quand on s'entraîne dans le meilleur club du monde, j'apprécie les matchs mais beaucoup plus les entraînements, ce sont les meilleurs."