Real Madrid, Zidane plaide coupable : "C'est ma faute"

L'entraîneur français a assumé l'entière responsabilité de la grosse défaite de son équipe et a refusé d'utiliser les joueurs absents comme excuse.

Zinedine Zidane a assumé l'entière responsabilité d'une terrible défaite face à Valence dimanche soir alors que le , champion en titre, a concédé quatre buts dans un match de pour la première fois sous la direction de son entraîneur français. Valence s'est imposé 4-1 à Mestalla après que Carlos Soler soit devenu le premier joueur à marquer un triplé sur penaltys dans un seul match de la au 21ème siècle.

Le triplé de Soler - le premier d'un joueur de Valence dans l'élite depuis septembre 2017 - a été complété par un but contre son camp de Raphael Varane, qui a dévié le centre de Maxi Gomez dans les buts de Thibaut Courtois. Le gardien de but de Madrid avait initialement sauvé le premier penalty de Valence, qui a été repris en raison d'une infraction de Yunus Musah. Madrid a commencé brillamment et a mené au score grâce à Karim Benzema, mais a concédé quatre buts dans un match de championnat pour la première fois depuis une défaite 5-1 contre Barcelone en octobre 2018 - le résultat qui a coûté son travail à Julen Lopetegui.

Zidane, que Lopetegui a remplacé, a accepté le blâme pour cette démonstration de faiblesse du Real Madrid, reconnaissant qu'ils doivent résoudre leurs problèmes défensifs après avoir concédé 14 buts en sept matchs toutes compétitions confondues depuis son retour de la trêve internationale d'octobre. "Trois penaltys, un but contre son camp, c'est trop", a déclaré Zidane, dont l'équipe est quatrième, à quatre points du leader, la .

"La faute est pour moi car je suis l'entraîneur et je dois trouver la solution. Je ne peux pas justifier ce qui s'est passé. C'est une mauvaise journée, il n'y a pas d'excuses. Nous devons nous améliorer défensivement. Je ne pense pas que Valence ait été meilleur tactiquement que nous. La seule chose est que nous avons bien commencé et que tout a changé après le but. C'est difficile à comprendre. Mais oui, la responsabilité maximale est la mienne. Nous devons trouver des solutions après le but qu'ils ont marqué", a ajouté le Français.

Alors que la défense de Madrid a enduré un cauchemar collectif, Varane marquant son deuxième but contre son camp en cinq apparitions toutes compétitions confondues, le meneur de jeu Isco a également été décevant. Titulaire pour la première fois en Liga depuis le 17 octobre - lorsque Madrid a perdu 1-0 contre Cadix - le joueur de 28 ans n'a réalisé qu'un seul tir et n'avait créé qu'une seule occasion avant d'être sorti à la 83e minute.

Zidane a cependant défendu le joueur en déclarant : "Isco a essayé, il a bien fait comme tout le monde. Au final, tout le monde perd, il n'y a pas qu'un seul coupable". Le Real Madrid ne pouvais pas compter sur son milieu de terrain Casemiro qui, comme Eden Hazard, est à l'isolement après avoir été testé positif au coronavirus. Les champions en titre n'ont remporté qu'un des six matches de Liga dans lesquels Casemiro n'a pas commencé depuis le début de la saison dernière, mais Zidane a insisté sur le fait que l'absence du Brésilien n'était pas une excuse. "Nous pouvons chercher mille choses - vous n'avez pas à chercher des excuses", a-t-il déclaré. "Ce sont tous des joueurs madrilènes."