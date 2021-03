Real Madrid, Zidane : "On méritait plus"

Le champion d'Espagne en titre a concédé un match nul face à la Real Sociedad et a sauvé un point grâce à un but de Vinicius Junior.

Zinedine Zidane a admis que ses changements tactiques avaient peut-être été dommageables au Real Madrid lors de son match nul 1-1 face à la Real Sociedad lundi soir, mais a déclaré que cela n'affectait pas sa candidature au titre de Liga. Les champions en titre ont exigé un sauvé le point du match nul grâce à un but en fin de match de Vinicius Junior qui a répondu à une tête de Cristian Portu afin de marquer un point au stade Alfredo Di Stefano.

Ce match nul laisse le Real Madrid avec cinq points de retard sur ses rivaux et leaders du championnat d'Espagne, l'Atletico Madrid, qu'ils affronteront dimanche prochain. Zinedine Zidane a changé de formation à la mi-temps pour une défense centrale à trois, et Portu a marqué, seul au deuxième poteau, à la 56e minute. " J'ai changé notre système parce que je n'étais pas satisfait de notre pressing" , a déclaré Zidane cité par Marca.

"Si vous me l'avez demandé et c'est maintenant la troisième fois, alors oui, peut-être ", a répondu l'entraîneur du Real Madrid lorsqu'on lui a demandé si le changement tactique avait perturbé son équipe. " Nous avons dû changer les choses car, au bout d'une heure, l'équipe était un peu fatiguée. Parfois, nous devons changer les choses. En fin de compte, vous essayez de trouver des choses pour changer la dynamique ".

Choc au sommet pour le titre au Wanda Metropolitano dimanche prochain

Toutefois, Zinedine Zidane estime que son équipe aurait mérité un meilleur résultat sur l'ensemble du match : " Je n'ai pas aimé comment on a commencé le match. On a vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou quatre occasions de but, mais on n'en met aucune. En seconde période aussi, on a eu beaucoup d'occasions et on en met une seule. On perd deux points à la maison. Mais bon, je suis content de ce que l'on a fait. Je crois qu'on méritait plus, surtout au vu de nos occasions. Eux, ils en ont eu une et l'ont mise dedans".

"Mais nous aussi, on a eu des matches où on ne méritait peut-être pas de gagner. Cela fait cinq victoires et un nul, il faut continuer. Je ne sais pas si ça a été le meilleur match des six derniers. On dit toujours que c'est mieux quand on gagne. C'est vrai que ça a été un bon match, mais on perd deux points, c'est ça qui me gêne vis-à-vis des joueurs", a ajouté le triple vainqueur de la Ligue des champions avec les Merengue.

L'équipe de Zidane se rend au Wanda Metropolitano dimanche et est satisfaite de la forme de son équipe. "Nous devons rester calmes" , a déclaré Zidane. " Nous avons fait un bon match et nous avons eu trois ou quatre occasions de marquer. Patience, calme et repos. Nous avons affronté une équipe qui crée des occasions contre vous. Nous devons continuer. Cela ne change pas la façon dont nous abordons le derby. Nous devons y aller pour faire un bon match". Tout autre résultat qu'une victoire face à l'Atlético Madrid compliquerait sérieusement la tâche aux Merengue de pouvoir conserver leur titre en fin de saison.