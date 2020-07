Real Madrid, Zidane : "James dit la vérité"

Zinedine Zidane et James Rodriguez ont une relation compliquée. Zizou s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Le meneur de jeu du a parlé récemment et s'est plaint du manque de temps de jeu qu'il a eu sous Zidane cette saison.

Lors de la conférence de presse d'avant-match de mercredi, le Français a été interrogé et a confié qu'il n'était gêné par les commentaires de James et ses critiques publiques concernant son manque d'opportunités.

"Il dit la vérité, il veut jouer plus et c'est normal", a déclaré Zidane. "Je comprends. Il est là, il s'entraîne et nous allons continuer jusqu'à la fin comme ça."

Le Real Madrid peut prendre 4 points d'avance sur le Barça en tête de la en cas de succès contre jeudi.