Real Madrid, Zidane : "Hazard ne jouera pas la Super Coupe, c'est sûr à 100%"

L'entraîneur de la Casa Blanca a confirmé le forfait de l'international belge pour la Super Coupe d'Espagne.

La Super Coupe d' new look va connaître sa première édition la semaine prochaine. Le sera opposé à Valence en demi-finale tandis que l'autre demi-finale verra s'opposer le et l'Atletico Madrid. Les deux vainqueurs s'affronteront pour remporter le trophée. Mais les Merengue vont devoir faire sans Eden Hazard. Blessé face au au début du mois de décembre, l'international belge sera trop juste pour cet évènement.

En conférence de presse avant d'affronter en , Zinedine Zidane a annoncé le forfait d'Eden Hazard pour la nouvelle formule de la Super Coupe d'Espagne la semaine prochaine : "Hazard de retour pour la Super Coupe ? Cette option est écartée à 100%. Il ne jouera pas la Super Coupe. Il ne viendra pas et pour le moment il poursuit son processus de récupération et j'espère qu'après la Super Coupe nous le reverrons".

L'entraîneur du Real Madrid ne considère pas que ce serait un échec de ne rien remporter cette saison : "Non. L'échec c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas tout donner. C'est un échec, mais pour nous l'important est de s'entraîner dur chaque jour et de tout donner sur le terrain. Au final, il y a une équipe qui gagne la Liga, une qui gagne la et les autres ne sont pas stupides. La Liga est une compétition très difficile. Nous avons remporté la dernière Liga à Malaga et lors de la dernière journée. La Ligue des champions est compliquée aussi...".

Le Real Madrid marque moins depuis le départ de Cristiano Ronaldo, mais le technicien français n'est pas inquiet : "Je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a des moments où vous pouvez avoir des occasions et ne pas les transformer et c'est ce qui nous est arrivé au cours des deux derniers matchs, mais l'important est le travail que vous faites tous les jours. Nous devons être calmes et nous le sommes. C'est pourquoi le football est bon, car nous avons déjà un match demain pour essayer de marquer de nouveau".

Enfin, Zinedine Zidane a forcément été confronté aux questions des journalistes sur le mercato qui a ouvert sa porte le 1er janvier. Le Français est resté très énigmatique et mystérieux à ce sujet : "Des départs ? Jusqu'à 31, beaucoup de choses peuvent arriver. Paul Pogba ? Rien. Je ne te répondrai pas. Paul joue pour une autre équipe. Je lui souhaite le meilleur. Je me sens bien avec tous les joueurs. Isco est un joueur important. Il le démontre et veut combattre pour sa place comme beaucoup d'autres".