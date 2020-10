Real Madrid, Zidane évoque le clash Benzema-Vinicius

Le coach tricolore du Real Madrid a été sondé sur la bisbille entre ses deux hommes.

Zinédine Zidane s’est présenté devant la voace presse espagnole ce vendredi, pour évoquer le prochain match du contre , mais aussi la fameuse polémique entre Benzema et Vinicius.

Pour rappel, mardi dernier, le Français a été surpris par des images TV en train de critiquer son coéquipier brésilien, et demander (à Ferland Mendy) à ce que le Brésilien ne soit plus servi sur le terrain. Pour Zidane, l'incident est clos.

« Je pense sincèrement, et je sais que vous regardez attentivement les matches, que cela arrive souvent ces petites choses qui se passent entre les joueurs sur un terrain. Et je le dis, non pas pour éviter le problème, pas pour bannir le problème, parce qu’il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Lorsque vous jouez un match, qu’il y a de la tension, vous pouvez dire quelque chose à quelqu’un. Le seul truc, c’est qu’il ne faut pas que ça reste. Il faut que quelque chose se passe juste après derrière ».

Le coach merengue a confirmé au passage qu’il y a bien eu une explication entre les deux joueurs et que tout est rentré dans l’ordre : « Il y a eu une discussion entre eux, et voilà, c’est fini. On passe à autre chose. Je sais bien que ça plaît ces petites polémiques. Je peux juste te dire que c’est arrivé et que ça arrivera encore entre joueurs. Je pense que de temps en temps, à chaud, ça prouve le caractère du groupe, de l’équipe ».