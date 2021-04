Real Madrid : Zidane doit encore bricoler

Le Real Madrid sera privé de sept joueurs de l'équipe première lorsqu'il affrontera Cadix mercredi soir, Luka Modric étant le dernier blessé.

Outre le milieu de terrain croate Luka Modric, récemment blessé et qui renforce la déjà très conséuente du Real Madrid, les Blancos devront faire sans Toni Kroos, Fede Valverde, Eden Hazard, Ferland Mendy, Lucas Vazquez et Sergio Ramos.

Cependant, Zinedine Zidane a pu accueillir à nouveau Dani Carvajal, Raphael Varane, Nacho Fernandez et Casemiro.

On s'attend à ce que Nacho et Casemiro reviennent dans le groupe après avoir raté le match nul à Getafe le week-end dernier en raison d'une suspension, mais Carvajal et Varane devraient être sur le banc.

En ce qui concerne Modric, il a subi un souci lors de la séance d'entraînement de ce mardi et il sera désormais surveillé par le staff médical avant les deux prochains matchs du Real Madrid, qui seront contre le Real Betis samedi soir et Chelsea mardi prochain.

Zidane a de nouveau pioché dans l'équipe de la Castilla pour compléter son équipe, avec Victor Chust, Miguel Gutierrez, Sergio Arribas et Antonio Blanco tous inclus pour le match de Cadiz.

On s'attend à ce que Zidane opte pour une formation 4-1-4-1, avec Casemiro installé devant les quatre défenseurs, puis cinq joueurs à l'esprit offensif devant lui.

Le groupe du Real Madrid contre Cadix

Gardiens de but: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Diego Altube.

L'article continue ci-dessous

Défenseurs: Dani Carvajal, Eder Militao, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Marcelo, Alvaro Odriozola, Victor Chust, Miguel Gutierrez.

Milieux de terrain: Casemiro, Isco, Sergio Arribas, Antonio Blanco.

Attaquants: Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Rodrygo Goes.